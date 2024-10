Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni su OnePlus 13, uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nella parte finale del 2024.

Nelle ultime settimane le varie indiscrezioni hanno confermato che il nuovo smartphone di punta di OnePlus dovrebbe avere le carte in regola per proporsi come una valida alternativa alle soluzioni più prestigiose della concorrenza, da Samsung ad Apple, ciò grazie anche ad alcune chicche, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Una nuova tecnologia per il display di OnePlus 13

Nelle scorse ore il produttore cinese, attraverso il social Weibo, ha voluto fornire un’altra anticipazione su questo atteso smartphone, soffermandosi in particolare sul suo display.

Pare che OnePlus 13 potrà contare su una tecnologia per il suo display mai vista fino a questo momento su uno smartphone Android, ossia la capacità di operare a differenti refresh rate in varie sezioni dello schermo simultaneamente.

Ciò significa che una parte dello schermo potrebbe visualizzare contenuti a 120 Hz mentre un’altra parte, nella quale viene visualizzato testo statico, potrebbe scendere ad appena 10 Hz e, ovviamente, tale soluzione dovrebbe avere tra i propri vantaggi più importanti quello di garantire un risparmio energetico considerevole, il tutto senza la necessità di sacrificare le prestazioni.

Ad esempio, gli utenti potrebbero guardare YouTube su metà dello schermo a un’elevata frequenza di aggiornamento mentre nell’altra metà visualizzare un’app di lettura, che richiede un refresh rate molto più basso.

Inoltre, sempre a dire di OnePlus, il display del suo nuovo smartphone potrà offrire un notevole miglioramento della reattività e dell’esperienza touch all’aperto, garantendo un funzionamento ottimale in condizioni di vento e di neve.

OnePlus 13 dovrebbe essere lanciato in Cina entro la fine di ottobre mentre per il suo esordio nei mercati europei probabilmente ci sarà da avere pazienza sino all’inizio del prossimo anno.