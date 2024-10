Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative a OnePlus 13, uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nel corso delle prossime settimane.

Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche del prossimo smartphone di punta di OnePlus (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), che dovrebbe introdurre diversi miglioramenti hardware rispetto alla precedente generazione.

Le ultime anticipazioni su caratteristiche e prezzo di OnePlus 13

Stando alle ultime voci provenienti dal continente asiatico, OnePlus dovrebbe sostituire il sensore ottico per il riconoscimento delle impronte digitali con un nuovo sensore ad ultrasuoni, simile a quello usato per esempio su Google Pixel 9 Pro o Samsung Galaxy S24 Ultra, capace di garantire miglioramenti in termini di velocità, precisione e sicurezza.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus 13 non dovrebbero mancare un display OLED da 6,82 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario Sony LYT-808 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Samsung JN5 da 50 megapixel e da un obiettivo periscopico Sony LYT-600 da 50 megapixel (con zoom ottico 3x), una scocca resistente ad acqua e polvere e una batteria da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

In Cina OnePlus 13 dovrebbe essere lanciato ad un prezzo più elevato rispetto al modello dello scorso anno: secondo le indiscrezioni, infatti, la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione dovrebbe costare 5.299 yuan (pari a circa 685 euro), con un aumento di circa il 10% rispetto alla medesima versione di OnePlus 12.

Resta da capire se tale aumento riguarderà anche la versione internazionale dello smartphone o se sarà limitato a quella destinata al mercato cinese.