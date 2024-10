Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono oramai da mesi il terreno su cui i principali produttori del mondo mobile si danno battaglia e questo trend è destinato a proseguire ancora per molto tempo.

Tra i big del settore che hanno dedicato particolari attenzioni alle potenzialità dell’IA vi è ovviamente anche Google, che ha deciso di rendere Google Gemini il centro del suo ecosistema di applicazioni e servizi, mettendo a disposizione degli utenti un assistente virtuale che consenta loro di sfruttare le varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale implementate dal suo team di sviluppatori.

Sempre più utenti Android stanno ottenendo Gemini Live

All’inizio di questo mese il colosso di Mountain View ha deciso di mettere a disposizione gratuita di tutti gli utenti Android Gemini Live, soluzione che consente agli utenti di avere una conversazione interattiva con l’assistente IA, caratterizzata dalla naturalezza del colloquio (sono diverse le voci tra cui è possibile scegliere quale usare), con la possibilità di interrompere le risposte con nuove istruzioni o informazioni, proprio come se si stesse parlando con una persona.

Alcuni giorni dopo Google ha annunciato il lancio del supporto a 40 lingue per Gemini Live e nelle ultime ore in Rete stanno aumentando le segnalazioni degli utenti per i quali questa funzionalità è finalmente disponibile.

Ricordiamo che Gemini Live si riconosce dal nuovo pulsante nell’angolo in basso a destra dell’applicazione Gemini, con l’icona dell’assistente in evidenza.

Il team di Google non ha nascosto di avere grandi progetti per Gemini e con il passare delle settimane le funzionalità che l’assistente sarà in grado di offrire agli utenti Android diventeranno via via più numerose.

Potete scaricare l’app Google Gemini per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: