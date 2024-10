Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, quest’oggi abbiamo finalmente una data per la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition: la particolare versione dello smartphone pieghevole vedrà la luce tra pochi giorni, anche se difficilmente ne vedremo uno da queste parti.

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition ha una data di uscita ufficiale

Da qualche mese circolano anticipazioni e indiscrezioni su una versione speciale di Samsung Galaxy Z Fold6, con nomenclature incerte: si è parlato di Galaxy Z Fold6 Slim e di Galaxy Z Fold6 Special Edition, e tuttora non abbiamo certezze riguardanti il nome (anche se ultimamente si propende per il secondo).

Cosa avrà di tanto speciale questo nuovo smartphone Android pieghevole? Si tratterà di una sorta di rivisitazione di Samsung Galaxy Z Fold6, con una particolare enfasi sullo spessore: il dispositivo dovrebbe risultare più sottile rispetto a Galaxy Z Fold6, e le indiscrezioni puntano su 10,6 mm (piegato), contro gli oltre 12 mm del modello in commercio dalla scorsa estate. Del resto anche il teaser pubblicato da Samsung in queste ore sembra puntare in questa direzione.

Nonostante la riduzione degli ingombri, i rumor puntano anche su schermi leggermente più grandi: lo schermo interno potrebbe arrivare a 8 pollici (contro i 7,6 dell’altro modello), mentre quello esterno potrebbe salire da 6,3 a 6,5 pollici. Attesi passi avanti pure per il comparto fotografico, che potrebbe vedere protagonista un sensore principale da 200 MP, mentre non dovrebbero esserci cambiamenti per quanto concerne il cuore, che potrebbe ancora una volta risultare un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. I rumor puntavano pure sull’utilizzo del titanio, in modo simile a quanto avvenuto con Samsung Galaxy S24 Ultra.

Per scoprire tutto non dovremo ormai aspettare molto: in base al sopra citato teaser e all’invito pubblicato sul sito ufficiale sud-coreano del produttore, Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition sarà presentato il 21 ottobre 2024. Purtroppo lo smartphone dovrebbe essere riservato ad alcuni mercati asiatici, tra cui Corea del Sud e Cina.

In copertina Samsung Galaxy Z Fold6