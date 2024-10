A breve distanza dall’avvio della distribuzione di Android 15 sulla gamma Google Pixel, OnePlus annuncia la data di lancio di OxygenOS 15, sistema operativo che sarà presentato con un evento online trasmesso sui canali ufficiali. Vediamo cosa ha anticipato la casa cinese per quanto riguarda il suo aggiornamento.

Ecco quando OnePlus presenterà il suo Android 15 con OxygenOS 15

OnePlus annuncia che OxygenOS 15 sarà presentato in un evento online il prossimo 24 ottobre, alle ore 16:30. Si tratterà di uno dei primi sistemi operativi basati sull’aggiornamento ad Android 15, e secondo le parole del produttore combinerà l’ampia ricerca di OnePlus con un’approfondita conoscenza delle esigenze degli utenti, per un software che incarnerà pienamente lo spirito “Never Settle” del brand.

OxygenOS 15 si prospetta come il sistema operativo più veloce e intuitivo mai creato dall’azienda e offrirà un’esperienza “Fast&Smooth” senza eguali, ma anche nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e un design distintivo che sottolineerà l’originalità di OnePlus. Con la nuova release, la casa cinese ha adottato tecnologie software di ultima generazione, riprogettando le animazioni di Android per garantire una “fluidità senza precedenti“. In più, il sistema si distinguerà per un design completamente rinnovato per mettere in risalto la personalità del brand, e offrirà funzionalità innovative per migliorare il multitasking e la personalizzazione.

Non mancheranno le ultime novità lato intelligenza artificiale, pensate per semplificare l’utilizzo dello smartphone e di conseguenza anche la vita degli utenti. Le nuove funzionalità sono state progettate per ottimizzare l’uso in diversi contesti quotidiani e puntano a migliorare la produttività e a stimolare la creatività, con soluzioni più efficienti e piacevoli. Secondo le parole di OnePlus, il nuovo sistema operativo rappresenterà la perfetta fusione tra velocità, prestazioni e intelligenza, e costituirà la dimostrazione concreta dell’impegno dell’azienda per quanto riguarda l’innovazione e i bisogni reali degli utenti.

L’appuntamento con OxygenOS 15 e quindi con la versione targata OnePlus di Android 15 è fissato tra una settimana esatta: scopriremo tutto il 24 ottobre a partire dalle 16:30 attraverso i canali ufficiali dell’azienda. Cosa vi aspettate dalla nuova release?