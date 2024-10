HONOR X5b e X5b Plus sono due nuovi smartphone Android economici simili, in quanto animati dallo stesso chipset MediaTek Helio G36 a basse prestazioni.

Inoltre i dispositivi sono dotati dello stesso display LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD e frequenza di aggiornamento di 90 Hz e con un notch a goccia che ospita una fotocamera frontale da 5 megapixel.

HONOR X5b e X5b Plus sono ufficiali

HONOR X5b Plus si distingue per la fotocamera principale da 50 megapixel, mentre il modello base è dotato di un modesto sensore principale da 13 megapixel, tuttavia entrambi gli smartphone sono dotati di una seconda fotocamera macro da soli 0,8 megapixel.

HONOR X5b è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, mentre il modello Plus include 4 GB di RAM e 128 GB, ed entrambi sono dotati di slot per schede microSD per l’espansione dello spazio per l’archiviazione locale. Entrambi i nuovi dispositivi HONOR sono alimentati da una batteria da 5.200 mAh.

HONOR X5b costa circa 80 dollari, mentre X5b Plus ha un prezzo di circa 105 dollari. Entrambi i dispositivi sono disponibili nelle due opzioni di colore nero e blu.

Questi smartphone sono stati introdotti in Medio Oriente e considerando che i modelli X6b sono disponibili a livello globale, c’è un’alta probabilità che vengano lanciati anche in altri paesi prima o poi.