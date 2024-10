La presenza della funzione torcia è negli smartphone ormai scontata e in molti casi davvero utile. Molti device Android consentono di regolare il livello della luminosità nello stesso punto in cui la torcia viene accesa ma questo non è possibile negli smartphone Pixel. Accedendo alle Impostazioni rapide su uno smartphone Pixel, infatti, si può solamente accendere o spegnere la torcia ma non regolarne l’intensità. Considerando come Google come impostazione predefinita pone la luminosità della torcia al 50% sarebbe davvero utile trovare un modo per aumentarla. Per farlo si può ricorrere a delle app di terze parti, ma in realtà esiste un metodo ufficiale – anche se non proprio intuitivo – per regolare la luminosità della torcia dei device dalla serie Pixel.

L’app Lente d’ingrandimento per aumentare la luminosità della torcia

In realtà la soluzione per aumentare la luminosità della torcia di Google Pixel passa sempre tramite un’applicazione, ma di Google stessa. È l’app Lente d’ingrandimento che offre una serie di funzionalità molto interessanti tra cui cercare le parole all’interno delle fotografie scattate, vedere i dettagli degli oggetti, ingrandire il testo a una certa distanza o applicare effetti visivi per rendere un testo a basso contrasto più leggibile. Per chi ha uno smartphone Pixel c’è anche la possibilità di modificare il livello di luminosità della torcia. La procedura è davvero semplice e veloce.

Scaricata e installata l’app Lente d’ingrandimento è sufficiente individuare l’icona della torcia nella parte destra dello schermo, accendere la torcia e utilizzare il cursore per aumentare la luminosità al 100%. Fatto. La procedura è molto semplice e può rivelarsi utile poter contare su un fascio luminoso più potente rispetto a quello standard. Sempre con l’app Lente d’ingrandimento è poi possibile anche scattare foto in ambienti bui con la torcia accesa con l’app che, una volta effettuato lo scatto, creerà in automatico una versione più nitida di quell’immagine.