Motorola ha depositato un brevetto per un nuova cerniera per smartphone pieghevole presso la US Patent Application Publication.

Secondo la documentazione allegata lo smartphone pieghevole rileva il movimento dell’utente e regola automaticamente l’angolo di elevazione della cerniera.

In pratica lo smartphone pieghevole traccia i movimenti dell’utente e si imposta per offrire un angolo di visione migliore regolando automaticamente la sua cerniera utilizzando materiali speciali che cambiano forma e piccoli motori che aiutano nel movimento verso l’alto e verso il basso della posizione della cerniera.

Motorola pensa a uno smartphone che si piega in autonomia

Il brevetto cita l’utilizzo della lega Shape Memory Alloys (SMA) ideata dalla NASA originariamente per i veicoli aerospaziali e che può cambiare forma quando viene applicato del calore che probabilmente è generato tramite stimoli elettrici, movimento e attrito, ovvero convertendo l’energia cinetica in energia termica.

Forse la SMA espande o contrae alcune parti della cerniera, portando ad azioni di piegatura o dispiegamento dello smartphone, tuttavia vengono impiegati anche attuatori lineari risonanti (LRA) che funzionano come un sistema a molla per muovere la cerniera in modo lineare.

Tra i potenziali vantaggi di questo design pieghevole autonomo ci sarebbero un buon angolo di visione senza dover regolare manualmente il fattore di forma e una maggiore ergonomia visto che l’utente può evitare di sforzare il collo e gli occhi.