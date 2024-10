Un nuovo centro di appello certificato dai regolatori irlandesi a breve inizierà ad accettare reclami sulle decisioni di moderazione dei contenuti da parte di Facebook, TikTok e YouTube.

Il concetto alla base dell’Appeals Centre è simile all’Oversight Board di Meta che valuta le decisioni di moderazione dei contenuti su Facebook, Instagram e Threads.

Il nuovo Appeals Centre sarà guidato da Tommaso Hughes che in precedenza era il CEO dell’Oversight Board Administration.

Secondo le informazioni pubblicate sul sito Web di Appeals Centre , gli utenti che desiderano presentare ricorso contro una decisione di moderazione da parte di Facebook, YouTube o TikTok dovranno pagare una quota nominale che verrà rimborsata se il gruppo si pronuncerà a loro favore.

Tuttavia non è chiaro come funzionerà questo processo o quanti casi il gruppo sarà in grado di gestire. L’Oversight Board di Meta, attivo ormai da anni, ha ricevuto quasi 400.000 ricorsi e si è pronunciato solo 53 volte nel 2023.

Il centro di appello potrebbe anche finire per essere meno influente dell’Oversight Board, poiché un comunicato stampa dall’ente regolatore dei media irlandese fa notare che le decisioni degli organismi ODS non sono vincolanti, ma se non altro l’Appeals Centre potrebbe aiutare ad aumentare la visibilità delle tipologie di problemi di moderazione dei contenuti che spesso frustrano gli utenti e dare loro qualche speranza che la loro posizione possa essere riconsiderata.

L’Appeals Centre afferma che prevede di essere operativo verso la fine del 2024, momento in cui individui e organizzazioni potranno richiedere ricorsi tramite il suo sito Web.