Mentre alcuni smartphone (tra cui la serie Samsung Galaxy S24) stanno accogliendo proprio in queste ore l’Aggiornamento di sistema Google Play di settembre 2024, altri risultano tuttora “bloccati” a mesi fa: si tratta di Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6, fermi addirittura ad aprile 2024.

Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 sono indietro con l’Aggiornamento di sistema Google Play

Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 sono i più recenti smartphone di fascia alta lanciati dal produttore: sono usciti facendo debuttare la One UI 6.1.1, poi allargatasi insieme alle sue novità (con o senza “numerino” in più) su tutti i più recenti e potenti modelli della casa di Seoul. Risulta dunque piuttosto paradossale che siano anche quelli più indietro con l’Aggiornamento di sistema Google Play, che risulta bloccato al mese di aprile 2024.

Gli Aggiornamenti di sistema Google Play sono separati da quelli di sicurezza e vengono rilasciati per smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, wearable con Wear OS, computer con Chrome OS e non solo. Ogni mese integrano miglioramenti e correzioni principalmente “sotto al cofano”, e risultano utili per mantenere in sicurezza e per usufruire delle ultime funzionalità pensate da Google. Parlando di Samsung, vengono in certi casi proposti al fianco degli update di sicurezza, rilasciati con regolarità, ma chi vuole rimanere sempre aggiornato può alle volte procedere manualmente, attraverso le impostazioni di sistema del dispositivo.

La serie Galaxy S24 (e probabilmente non solo) sta accogliendo proprio in queste ore l’Aggiornamento di sistema Google Play di settembre, anche se da poco è stato rilasciato quello di ottobre: risulta piuttosto normale restare “indietro” (la cosa riguarda anche i Pixel), ma un po’ meno normale restare così tanto indietro come Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. A quanto sembra i pieghevoli del produttore tendono ad accogliere questi aggiornamenti un po’ più tardivamente, ma persino Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 possono contare almeno su quello del mese di giugno 2024.

Non sappiamo perché Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 siano bloccati all’Aggiornamento di sistema Google Play di aprile 2024, ma in generale per il produttore non si tratta di una prima volta in senso generale. Per verificare manualmente ed eventualmente scaricare aggiornamenti più recenti potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni software > Aggiornam. sistema Google Play”.

Quale versione degli Aggiornamenti di sistema Google Play avete sul vostro smartphone?