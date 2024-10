Distinguere una foto da un’immagine generata o manipolata dall’intelligenza artificiale diventa sempre più difficile, in quanto i modelli generativi stanno diventando sempre più potenti. In quest’ottica prossimamente Google Foto potrebbe aiutarci a capire se quello che stiamo vedendo è reale o meno attraverso una nuova funzionalità.

Google Foto potrebbe aiutarci a capire se le immagini sono reali o meno

Il codice della versione 7.3 dell’app Google Foto suggerisce che l’app potrebbe presto identificare se un’immagine è generata dall’IA ed etichettarla con la dicitura del caso, come ad esempio “Creato con Google AI” se è stata generata da Google Gemini, oppure “Generato con l’IA di Google Foto” se è stata modificata con Magic Editor. Google Foto potrebbe anche identificare l’IA o il modello che ha generato l’immagine o le modifiche e queste informazioni potrebbero essere visualizzate nella sezione dei dettagli dell’immagine e anche nei dati EXIF.

Google Foto potrebbe pertanto visualizzare i metadati di credito IPTC sulle immagini, il che dovrebbe aiutare gli utenti a capire se un’immagine è generata dall’intelligenza artificiale o meno. Questa funzionalità al momento non è ancora attiva in Google Foto, ma data la rapida proliferazione di immagini generate dall’intelligenza artificiale è probabile che Google non aspetterà troppo a introdurla.