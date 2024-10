La Festa delle Offerte Prime di Amazon si concluderà alle 23:59, ma c’è ancora tempo per approfittare di tante proposte interessanti: tra queste spicca Xiaomi Smart Band 8 Pro, una smartband che grazie al suo piccolo prezzo e alla presenza della connettività GPS potrebbe risultare utile a tanti. Vediamo come approfittare di un bello sconto.

Xiaomi Smart Band 8 Pro in super sconto con la Festa delle Offerte Prime

Le smartband più avanzate hanno in certi casi raggiunto una completezza che potrebbe quasi risultare equiparabile a quella degli smartwatch, con un confine tra i due tipi di dispositivi sempre più sottile. Una delle caratteristiche che spesso mancano proprio alle prime è la connettività GPS, della quale è invece dotata Xiaomi Smart Band 8 Pro. Il wearable della casa cinese può infatti contare sul chip GNSS indipendente con supporto a GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS, e può dunque essere utilizzato come dispositivo autonomo per monitorare il percorso di allenamento.

Per il resto Xiaomi Smart Band 8 Pro offre un ampio display AMOLED da 1,74 pollici dalle forme simili a quelle di uno smartwatch, con 16,7 milioni di colori, risoluzione di 480 x 336, luminosità massima di 600 nit e vetro Corning Gorilla Glass Victus. Non mancano la connettività Bluetooth 5.3 per il collegamento allo smartphone, e naturalmente tutta una serie di funzioni smart. La smartband può tenere traccia di più di 150 modalità sportive, oltre a monitorare frequenza cardiaca, passi, calorie, stress, livello di saturazione ossigeno (SpO2), sonno e non solo, e non teme l’acqua grazie alla resistenza alle immersioni fino alla profondità di 50 metri. La batteria da 289 mAh promette un’autonomia fino a 14 giorni.

Xiaomi Smart Band 8 Pro è stata presentata durante l’estate 2023 in Cina, ma è arrivata in versione globale lo scorso febbraio al prezzo consigliato di 79,99 euro. In queste ore potete acquistarla nella colorazione nera a 52 euro grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, con consegna inclusa: se siete interessati non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che l’iniziativa è riservata agli abbonati Amazon Prime: se non lo siete potete abbonarvi qui, anche approfittando del periodo di prova gratuito.

