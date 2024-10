Giovedì 3 ottobre si è svolta a San Jose (California) la SDC24 (Samsung Developer Conference 2024), evento annuale organizzato da Samsung a partire dal 2013 incentrato sulla presentazione degli ultimi sviluppi sui fronti del software e delle innovazioni consumer del colosso sudcoreano.

Oltre ad avere annunciato la One UI 7 in beta (e ad avere fornito tempistiche non proprio entusiasmanti circa il suo rilascio in forma stabile), l’azienda ha annunciato che la One UI sarà protagonista nel 2025 anche su smart TV ed elettrodomestici e tantissime altre novità, molte delle quali riguardano il mondo della smart home (ma non solo). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le altre novità presentate da Samsung alla SDC24

Come anticipato in apertura, alla SDC24 Samsung ha annunciato moltissime novità: in primo luogo ha presentato la One UI 7, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata che sarà basata su Android 15. In secondo luogo, ha “promosso” la stessa One UI a brand unico che rappresenterà i software utilizzati dai principali prodotti realizzati dall’azienda, quali smartphone, tablet, smart TV ed elettrodomestici smart.

Le novità, però, non finiscono qui: come sappiamo, infatti, Samsung possiede un catalogo infinito di dispositivi e soluzioni, anche e soprattutto per la smart home, tra i protagonisti indiscussi della SDC24 in tutte le sue sfaccettature.

SmartThings cresce e si prepara ad accogliere la funzionalità “Home Insight”

Quando si parla di Samsung e di smart home, non si può non pensare a SmartThings, la piattaforma del brand che permette di controllare e automatizzare la miriade di dispositivi per la casa supportati direttamente da smartphone, tablet e smartwatch a marchio Samsung Galaxy.

Alla SDC24, il colosso sudcoreano ha evidenziato l’espansione della piattaforma (in termini di utenti che utilizzano, oltre 350 milioni, e in termini di partner che realizzano dispositivi compatibili, oltre 350) ma non è tutto: giunge infatti un importante aggiornamento, l’introduzione di una funzionalità chiamata Home Insight, pensata per aiutare gli utenti a gestire in modo più efficiente la propria casa smart.

Home Insight andrà ad analizzare in tempo reale i dati e i modelli di utilizzo dell’utente, la cronologia e le statistiche dei dispositivi connessi in casa, per poi fornire consigli personalizzati utili a ottimizzare i consumi: l’app SmartThings potrebbe, ad esempio, inviare promemoria per spegnere dispositivi inattivi quando l’utente è fuori di casa o per spegnere le luci dimenticate accese durante il giorno.

Gli smartphone Samsung Galaxy diventeranno puntatori per controllare le smart TV

Oltre a Home Insight, SmartThings potenzierà presto le sue doti di sostituto per il telecomando della smart TV. All’interno dell’app, infatti, Samsung inserirà presto una sorta di touchpad che fa comparire un cursore a schermo sulla TV e, tramite il display dello smartphone, l’utente potrà interagire con la TV come se fosse lo schermo di un grande notebook.

Le novità in tal senso non si fermeranno all’aggiunta di questo touchpad: pare infatti che Samsung stia lavorando all’implementazione di una modalità di controllo della TV tramite smartphone: in soldoni, l’utente dovrà semplicemente puntarlo verso lo schermo e muoverlo per prendere il controllo di un cursore; si tratta di una solta di erede del controller della Nintendo Wii o, per usare terminologie più care all’azienda sudcoreana, una sorta di Air Command in salsa smart TV.

Anche smartphone/smartwatch Samsung Galaxy diventeranno chiavi per le serrature smart

Samsung ha annunciato che presto adotterà lo standard Aliro smart lock (uno standard della Connectivity Standards Alliance, la stessa organizzazione dello standard Matter) per migliorare la funzionalità Digital Home Key dell’app Samsung Wallet.

In soldoni, questa novità abiliterà sugli smartphone e sugli smartewatch del colosso sudcoreano le funzionalità “tap-to-unlock” (tap per sbloccare) e “hands-free unlocking” (sblocco senza mani) con qualsiasi serratura smart compatibile con tale standard. Con questa aggiunta, Samsung eguaglia la funzionalità Home Key della rivale di sempre Apple.

La funzionalità sfrutterà i protocolli NFC (per il tap-to-unlock) e UWB (per hands-free unlock) e non necessiterà di una connessione a internet (si tratta di protocolli che funzionano in locale tra smartphone/smartwatch e serratura). Il 2025, quindi, sarà l’anno delle serrature smart che supportano lo standard Aliro smart lock: attendiamo infatti il lancio dei primi modelli compatibili.

Alla SDC 2024 scopriamo i dispositivi per la smart home supporteranno le Passkey

Sempre rimanendo in tema di smart home, alla SDC24 Samsung ha annunciato che nel corso del 2025 i dispositivi per la smart home riceveranno il supporto alle Passkey, un metodo di autenticazione che ha come obiettivo quello di rimpiazzare le password con legando un metodo di autenticazione biometrica a delle chiavi crittografiche (vi rimandiamo a un nostro video-approfondimento sull’argomento Passkey).

L’obiettivo principale è quello di migliorare la sicurezza dell’ecosistema per la smart home a 360°, proteggendo alla pari di uno smartphone, un tablet o uno smartwatch, anche tutti gli altri dispositivi connessi.

Secondo quanto riferito dal colosso sudcoreano, l’implementazione delle Passkey partirà dalle smart TV per poi espandersi anche ai frigoriferi intelligenti e ad altri elettrodomestici smart.