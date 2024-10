Ha da poco preso il via il secondo Prime Day di Amazon, anche se quello autunnale viene chiamato Festa delle Offerte Prime. Ancora una volta sono decine di migliaia i prodotti in promozione e tra questi vogliamo segnalarvi alcune promozioni straordinarie preparate da Dreame, uno dei brand più attivi nel mercato degli aspirapolvere robot e più in generale delle pulizie domestiche.

Sono davvero tantissimi i prodotti in sconto, con prezzi tagliati anche di 300 euro, così da permettervi di ottenere forti risparmi rispetto ai prezzi di listino. Senza indugio vediamo allora di scoprire le migliori offerte che abbiamo selezionato per voi, a fine articolo trovate anche il link alla pagina completa delle offerte di Dreame su Amazon.

Dreame X40 Ultra Complete

Partiamo dalla punta di diamante di Dreame (qui trovate la nostra recensione completa), con il modello annunciato in primavera ma che rappresenta ancora lo stato dell’arte della tecnologia del brand, con una serie di soluzioni tecnologiche che lo rendono uno dei migliori robot aspirapolvere che possiate acquistare.

Potenza di aspirazione di 12.000 Pa, spazzola TriCut anti grovigli (da acquistare separatamente), Dreame X40 Ultra introduce una nuova spazzola laterale che può essere estesa per raggiungere meglio gli angoli e che viene rialzata quando il robot passa sui tappeti o sta lavando il pavimento. Allo stesso modo anche i moci rotanti possono essere estesi, anche sotto ai mobili per una pulizia migliore, e rialzati quando il robot passa sui tappeti o sta tornando alla base, per evitare di trascinare con sé lo sporco.

La stazione di ricarica è tra le più evolute, con lavaggio e asciugatura a caldo dei panni, aggiunta automatica di acqua pulita e detergente, e un nuovo sistema con raschietti che pulisce anche la vasca di lavaggio dei moci, per avere sempre la massima igiene. La versione Complete offre un sacco di ricambi, così da evitare acquisti per parecchio tempo.

PRIME DAY ⭐️ Per l’occasione Dreame X40 Ultra Complete è in offerta a 1.249 euro invece di 1.499 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame L20 Ultra Complete

È stato il flagship dello scorso anno, ma Dreame L20 Ultra Complete è ancora uno dei migliori robot in circolazione, e in questa edizione Complete è decisamente ricco di ricambi (detergente, spazzole, moci e filtri). La potenza di aspirazione di 7.000 Pa è sufficiente per pulire qualsiasi tipo di superficie, anche i tappeti, e i moci possono essere alzati per evitare di trascinare lo sporco quando non sono in uso. Inoltre vengono montati automaticamente sulla base, senza che l’utente debba ricordarsi di farlo.

La mappatura avviene in pochi minuti e in seguito l’algoritmo elabora la miglior strategia di pulizia, che può ovviamente essere modificata a seconda delle proprie esigenze. Sfruttando l’IA e un sistema a luce strutturata 3D il robot è in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli imprevisti, così da continuare a pulire in maniera efficiente.

La stazione di ricarica si occupa di rifornire di acqua e detergente il robot, raccoglie lo sporco aspirato, lavare i moci e asciugarli a caldo per evitare la formazione di muffe e cattivi odori. L’intelligenza artificiale permette di rimuovere senza problemi le macchie più ostinate e di imparare a conoscere la casa, così che il robottino possa muoversi in maniera sempre più efficiente.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Dreame L20 Ultra Complete a 749 euro invece di 999 su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame H14 Pro

Per quegli ambienti dove il robottino non basta (pensate a cuna e bagni) e volete una maggiore igiene, la soluzione perfetta è una lavapavimenti come Dreame H14 Pro. Dite addio ad aspirapolvere e all’abbinata secchio/mocio, visto che con questo dispositivo aspirerete e laverete il pavimento in una sola passata.

Grazie al sistema di trazione GlideWheel non farete nemmeno fatica, visto che l’algoritmo intelligente le fa ruotare nel senso di pulizia, sia in avanti che indietro. La grande novità è il design che permette di inclinare fino a 180 gradi il corpo principale del dispositivo, così da permettergli di infilarsi anche sotto ai mobili più bassi, fino a 14 cm per il corpo e 9,8 per la spazzola), per raggiungere anche i posti più difficili. È presente anche un serbatoio per la soluzione detergente che viene aggiunta all’acqua in maniera automatica, così da ottenere una migliore igiene.

Al termine delle operazioni basta riporre la lavapavimenti sulla base di ricarica per avviare la procedura di lavaggio automatico (con acqua calda) e quella di asciugatura rapida, per evitare i cattivi odori e il ristagno dell’acqua. La spazzola principale, che ruota 520 volte al minuto, ha un design che gli permette di raggiungere i bordi delle pareti o dei mobili su entrambi i lati, senza quindi lasciare aree non pulite.

PRIME DAY ⭐️ Durante la promozione potete ottenere Dreame H14 Pro a 589 euro invece di 699 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame H13 Pro

Se il vostro budget è più contenuto potete orientarvi su Dreame H13 Pro, un prodotto lanciato solo pochi mesi fa e ancora molto attuale, grazie anche alla promozione di questi giorni. Potenza di aspirazione di 18.000 Pa, sistema GlideWheel per la gestione intelligente della trazione delle ruote, che rendono “leggero” il dispositivo, spazzola motorizzata Edge-to-Edge per lavare fino ai bordi di pareti e mobili.

Con un serbatoio per l’acqua pulita e uno per quella sporca, l’igiene è al massimo e il filtro presente nel contenitore dell’acqua sporca permette di separare i rifiuti solidi da quelli liquidi. L’autonomia raggiunge i 40 minuti e permette di pulire fino a 300 metri quadri di superficie, e grazie ai LED presenti sulla spazzola è più facile pulire anche negli angoli più bui.

La pulizia automatica è uno dei suoi punti di forza, non dovrete preoccuparvi di niente. La spazzola principale viene fatta ruotare nei due sensi per togliere tutto lo sporco, con l’ausilio di acqua calda, e al termine tutto viene asciugato con un getto di aria calda che previene i cattivi odori.

PRIME DAY ⭐️ Dreame H13 Pro è in offerta a 399 euro invece di 599 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame Z30

Nonostante i robot aspirapolvere siano ormai in grado di pulire casa quasi da soli, un aspirapolvere cordless resta un dispositivo essenziale e a cui è quasi impossibile rinunciare. Dreame Z30 è una soluzione di altissimo livello, a partire dal TurboMotor che opera a 150.000 giri al minuto e che riesce a generare una potenza di aspirazione di 310 AW.

E con la batteria che garantisce fino a 90 minuti di autonomia, grazie alla gestione intelligente della potenza di aspirazione, potete pulire tutta la casa senza dover ricaricare l’aspirapolvere. Il filtro HEPA14 cattura polvere e virus con una efficienza del 99,99%, con un sistema che rileva la quantità di polvere e regola la potenza di aspirazione. E la luce frontale vi aiuta a vedere anche la polvere più nascosta, per non lasciare alcun granello sul pavimento o sulle altre superfici.

Ricca la dotazione di accessori, che oltre alla spazzola motorizzata principale include una spazzola più piccola ideale per materassi e divani, una prolunga snodabile, e diversi adattatori per pulire nelle fessure, sui mobili o gli oggetti più piccoli.

PRIME DAY ⭐️ Per tutta la durata dell’evento Dreame Z30 è in vendita a 459 euro invece di 599 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame Pocket

Dreame pensa anche alla cura della persona e Dreame Pocket ne è una chiara testimonianza. È un asciugacapelli estremamente portatile, con motore da 110.000 giri al minuto e peso contenuto in appena 300 grammi, ideale quindi per chi viaggia spesso e vuole avere sempre i capelli in ordine.

Offre un getto d’aria veloce (70 m/s) che toglie rapidamente l’umidità dai capelli con un flusso fino a 50 metri cubi all’ora di aria, che può essere regolata a temperatura costante di 57 gradi, per ridurre i danni ai capelli. Oltre a essere utilizzato nella posizione “a 7” tradizionale, può essere utilizzato nella forma “a 1” per arricciare i capelli, grazie all’apposito accessorio, e per chi invece vuole evitare i ricci è presente una bocchetta anti-crespo.

Dreame Pocket emette inoltre 300 milioni di ioni negativi per centimetro quadrato, così da sigillare le cuticole dei capelli e preservarne l’umidità interna, col risultato di avere capelli più lisci e brillanti e privi dell’effetto crespo. I comandi sull’impugnatura permettono di selezionare una delle 5 temperature, e nella confezione di vendita è incluso anche un elegante sacchetto per portarlo sempre con sé.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Dreame Pocket a 119 euro invece di 159 euro su Amazon o sullo store ufficiale

Dreame A1

Dreame non si occupa solo di pulizie all’interno della casa ma, grazie a Dreame A1, pensa anche al vostro prato. Si tratta di un robottino tosaerba che non richiede la posa di alcun cavo per funzionare e per impostare i confini di funzionamento. La mappatura avviene in maniera veloce ed efficiente per iniziare fin da subito a tenere in ordine il prato, con la possibilità di regolare l’altezza di taglio da 3 a 7 centimetri.

Una volta creata la mappa è possibile gestire le diverse zone del prato e creare delle routine di tosatura facili da programmare. Potete creare delle zone di esclusione e grazie all’IA verranno evitati ostacoli imprevisti, come giochi o attrezzi da giardino. E se piove il robot torna alla propria stazione di ricarica e riprende a lavorare quando le condizioni meteo lo permettono.

PRIME DAY ⭐️ Per l’occasione Dreame A1 è in vendita a 1.499 euro invece di 1.799 euro su Amazon o sullo store ufficiale

