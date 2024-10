Arc Search – Find it, Faster è un browser mobile minimale e moderno con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Si tratta di uno strumento sviluppato da The Browser Company Of New York per fornire all’utente una risposta più velocemente e senza tutte le distrazioni di Internet.

Per qualsiasi ricerca, la funzione “Sfoglia per me” esplora il Web leggendo più pagine e creando una scheda riassuntiva. Il browser archivia automaticamente le vecchie schede e blocca annunci, tracker e tutti i banner (anche GDPR), inoltre è disponibile una modalità incognito che garantisce la privacy dell’utente.

Il browser ai apre sempre con la tastiera già visibile, in modo da iniziare con meno tocchi e offre una modalità lettura chiara e pulita, inoltre il design minimale di Arc Search si adatta perfettamente ai siti Web preferiti.

Previous Next Fullscreen

Il browser Arc Search è disponibile per i dispositivi Android

Ora Arc Search è disponibile anche come app per Android portando l’esperienza del browser anche sui dispositivi mobili che eseguono il sistema di Google.

Arc Search – Find it, Faster è attualmente disponibile per Android gratuitamente. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Pe l’installazione è tuttavia necessario che il dispositivo esegua Android 13 o versioni successive.