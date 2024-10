Google Wallet è l’applicazione sviluppata dal colosso di Mountain View che vanta funzionalità da portafoglio digitale, il software consente di effettuare pagamenti tramite NFC, archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo, permettendo di fatto all’utente di dimenticare il portafoglio ed effettuare i pagamenti di cui necessita sfruttando lo smartphone o lo smartwatch.

Nel corso del tempo Google ha lavorato strenuamente al continuo miglioramento del servizio, tanto che negli ultimi tempi abbiamo visto come il servizio abbia tagliato il supporto alle vecchie versioni di Android e Wear OS per questioni di sicurezza, come sia stata migliorata la gestione dei metodi di pagamento su Android, come siano state aggiunte svariate nuove funzioni, come il servizio abbia ricevuto un nuovo sito e una nuova scorciatoia, come fornisca la possibilità di funzionare anche in assenza di connessione Internet, come in futuro sarà possibile aggiungere biglietti del cinema e carte d’imbarco in modo automatico, come permetta di archiviare manualmente biglietti e tessere fedeltà, come abbia anche ricevuto alcuni miglioramenti lato sicurezza, come anche nel Bel Paese sia stata resa disponibile la versione web del servizio, come sia in arrivo una nuova scorciatoia per le impostazioni rapide, come in alcuni mercati sia stata ampiamente estesa la disponibilità dell’opzione “Tutto il resto”, come l’azienda sia al lavoro su un nuovo e comodo strumento per Wallet, o ancora come potrebbe essere introdotta una nuova funzione per i pass.

Oggi vediamo insieme come una precedente modifica al servizio stia portando sugli smartphone una nuova icona di notifica per gli acquisti.

Nuova icona di notifica per gli acquisti tramite Google Wallet

I più attenti tra voi potrebbero ricordare come a ottobre dello scorso anno vi avessimo anticipato l’arrivo di una novità per Google Wallet, novità che ha cominciato a fare la sua comparsa sui dispositivi degli utenti a giugno di quest’anno; stiamo parlando dei cambiamenti nella gestione delle notifiche dell’app.

Utilizzando l’app di Google Wallet per effettuare un pagamento, a distanza di qualche minuto siamo soliti ricevere un’apposita notifica che riepiloga la transazione effettuata, includendo informazioni come la cifra spesa, la carta utilizzata (con numero parziale) e il nome del negozio; in precedenza le notifiche di Google Wallet non erano inviate dalla stessa app, bensì dai Google Play Services, ma negli ultimi tempi Google ha deciso di cambiare le carte in tavola facendo gestire direttamente all’app le proprie notifiche.

Finora tuttavia, nonostante il cambiamento, l’icona di notifica era un semplice logo “G” ma grazie all’ultimo aggiornamento dell’app l’azienda ha modificato anche questo aspetto.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, condivise dai colleghi do 9to5Google, a partire dalla versione 24.37.678820861 di Google Wallet l’app utilizza ora una propria icona di notifica, si tratta della medesima icona già utilizzata dal riquadro Impostazioni rapide, dalla scorciatoia della schermata di blocco e dall’icona a tema.

Per quanto non si tratti di un cambiamento epocale o di qualcosa che stravolge l’esperienza d’uso dell’app, è senza dubbio una gradita aggiunta che andrà sicuramente a semplificare l’interazione dell’utente con le notifiche, permettendo di individuare i pagamenti effettuati con un semplice colpo d’occhio.