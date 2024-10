Sin dal loro lancio, sia Google Pixel Watch 3 che le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 sono apparsi nell’applicazione Google Home ma, a quanto pare, ciò non era una cosa appositamente studiata dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

Stando a quanto è stato reso noto da Google, infatti, i riquadri dedicati a questi due dispositivi nell’app Google Home in futuro verranno rimossi.

Google Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2 stanno per lasciare l’app Google Home

Chi possiede questi due dispositivi indossabili, se apre l’app Google Home, andando nella scheda Dispositivi ed entrando nella sezione Collegati a te, dovrebbe visualizzarli e, toccando un riquadro, verrà reindirizzato a una pagina per le impostazioni del device, nella quale viene informato che è connesso attraverso Google Trova il mio dispositivo, con la relativa opzione per scollegare.

Ebbene, il colosso di Mountain View ha reso noto che l’app Google Home non supporta il servizio Trova il mio dispositivo, aggiungendo che i vari team di sviluppatori sono al lavoro per risolvere questo problema ed evitare di generare negli utenti ulteriore confusione.

In pratica, i riquadri dedicati a Google Pixel Watch 3 e Google Pixel Buds Pro 2 verranno rimossi e, una volta che la modifica in questione sarà effettuata, gli utenti dovranno usare l’app Trova il mio dispositivo per localizzare questi device.

Le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 fanno già parte della rete Trova il mio dispositivo mentre il supporto per Google Pixel Watch 3 (e i dispositivi Wear OS più in generale) non è stato ancora confermato da Google ma avrebbe senso.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.