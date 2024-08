Nei giorni scorsi sono arrivate le conferme ufficiali sul lancio della nuova versione di Nest Learning Thermostat (si tratta della quarta generazione), dispositivo per il controllo della temperatura che porta con sé non solo un importante miglioramento per quanto riguarda il design ma anche funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, così da garantire agli utenti un notevole upgrade per la gestione energetica della propria casa.

Ebbene, il team di sviluppatori di Google Home App sta introducendo una pagina rinnovata per controllare la temperatura e altre impostazioni e, a quanto pare, potrebbe arrivare anche sui modelli più vecchi oltre che sul nuovissimo termostato del colosso di Mountain View.

Come cambia l’interfaccia di Google Home App per il nuovo termostato

La nuova interfaccia utente di Google Home App per Nest Learning Thermostat rispecchia più da vicino l’interfaccia del termostato: i dettagli vengono quindi mostrati sotto e includono i controlli per il riscaldamento o il raffreddamento, la temperatura e l’umidità interne correnti e altro.

Oltre ad essere disponibile con i nuovi modelli del termostato di Google, l’interfaccia rinnovata pare supportare anche quelli già disponibili sul mercato da alcuni anni.

Tra le novità, oltre alla pagina dei controlli modificata, vi è l’aggiornamento nella pagina Preferiti dei controlli della temperatura con un design più grande, che include la possibilità di regolare la temperatura senza la necessità di accedere alla pagina dei controlli completa.

Ecco un confronto tra la precedente interfaccia e quella nuova:

Ed ancora, un altro confronto tra la vecchia e la nuova UI (che include la possibilità di regolare subito la temperatura):

Al momento non è chiaro quanto sia diffusa la disponibilità di questa nuova interfaccia di Google Home App ma probabilmente lo sarà maggiormente a fine mese, quando è in programma l’esordio ufficiale della quarta generazione di Nest Learning Thermostat. Staremo a vedere.

Google Home App per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: