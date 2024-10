ColorOS 15 e OxygenOS 15 saranno annunciate ufficialmente in Cina questo mese, ma oggi possiamo vedere un’anteprima di cosa ha in serbo l’azienda per gentile concessione dei primi tester cinesi.

Le informazioni trapelate mostrano animazioni più fluide, più opzioni di personalizzazione, un centro di controllo rinnovato e molto altro. Ecco i dettagli della nuova interfaccia di OPPO.

Funzionalità Dynamic Island (Fluid Cloud)

Fluid Cloud, ovvero la funzionalità Dynamic Island, può apparentemente salvare fino a quattro app, a differenza della soluzione di Apple che ne può impilare solo due, e mostra attività in tempo reale come timer, stato degli ordini, riproduzione di musica e altro.

Sembra che la funzionalità Fluid Cloud consentirà di personalizzare ciò che si tocca nell’area, con la facoltà di espandere la scheda o aprire direttamente l’app.

Sfocatura avanzata

Questa funzionalità migliora la sfocatura nell’area notifiche e nel centro di controllo. Ecco un paio di esempi.

Animazioni migliorate

Le nuove ColorOS e OxygenOS miglioreranno anche le animazioni, con gli utenti che possono aprire più app contemporaneamente e in un modo più fluido.

Centro di controllo riprogettato

Il nuovo centro di controllo di ColorOS 15 e OxygenOS 15 sembra prendere in prestito elementi dalle interfacce iOS di Apple e HyperOS di Xiaomi. Sono disponibili due modalità, una classica che sarà simile a ColorOS 14 e una modalità divisa, in cui le sezioni delle notifiche e dei toggle rapidi sono separate.

Nella parte superiore sono presenti due interruttori a levetta, una sezione per il lettore multimediale, un cursore della luminosità, incluso quello della luminosità automatica, un cursore del volume e interruttori a levetta scorrevoli orizzontalmente.

Transizione da AOD a schermata di blocco

ColorOS 15/OxygenOS 15 introdurrà una transizione con effetto vetro quando si passa dall’Always-On Display (AOD) alla schermata di blocco e alla schermata Home, inoltre gli utenti potranno cambiare gli stili dei caratteri dell’orologio e i colori dello stesso sulla schermata di blocco.

La nuova interfaccia Android verrà presentata il 17 ottobre in occasione della OPPO Developer Conference.