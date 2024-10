Con la One UI 6.1 Samsung ha uniformato la schermata Always On Display (AOD) e la schermata di blocco e da allora gli utenti non possono più applicare impostazioni diverse tra le due. Ora la società ha affermato che prevede di restituire agli utenti questa possibilità con l’aggiornamento One UI 7.0.

One UI 7.0 riporterà impostazioni separate per AOD e schermata di blocco

Tramite il forum coreano di Samsung, un utente Galaxy S24 ha chiesto perché non potesse nascondere le icone di notifica sullo schermo AOD del proprio smartphone. Il team di supporto di GoodLock ha risposto affermando che One UI 7.0 supporterà le impostazioni individuali per gli elementi di notifica nella schermata di blocco e nella schermata AOD.

Con One UI 7.0 e il modulo LockStar di Good Lock gli utenti potranno mostrare o nascondere le icone di notifica sulla schermata di blocco e sulla schermata AOD in modo indipendente, oltre alla possibilità di modificare la posizione e le dimensioni dell’orologio e di altri elementi della schermata AOD.

Samsung ha rilasciato l’aggiornamento One UI 6.1.1 per diversi smartphone e tablet Android, ma per la prima volta da anni, non è riuscita ad avviare il programma beta della nuova One UI prima della Samsung Developer Conference, quindi non è detto che l’azienda riuscirà a rilasciare la versione stabile della One UI 7.0 prima della fine di quest’anno.