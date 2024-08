Manca ormai sempre meno all’avvio del programma beta di One UI 7, l’interfaccia di Samsung basata su Android 15, e nel frattempo emergono nuovi rumor che vedrebbero l’arrivo di una nuova funzionalità molto attesa dagli utenti e presente già da tempo in altri sistemi operativi, ovvero le cartelle di grandi dimensioni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

One UI 7: come saranno le cartelle di grandi dimensioni

Fino ad oggi, le cartelle standard hanno rappresentato un punto fermo per l’organizzazione della schermata del sistema operativo Android, ma è indubbio che le cartelle di grande dimensioni viste recentemente su altri sistemi operativi offrano maggior immediatezza e praticità nell’accedere alle app più frequentemente utilizzate dagli utenti.

Nel caso ad esempio degli smartphone che montano HarmonyOS o HyperOS, le cartelle di grandi dimensioni sono totalmente personalizzabili e si espandono sulla base della cartella standard di partenza: generalmente, tali cartelle presentano una griglia 3 x 3, consentendo così l’accesso diretto e rapido a 8 diverse app con un semplice tap. L’ultimo slot rappresenterebbe invece tutte le app aggiuntive presenti all’interno della cartella di grandi dimensioni, cui è possibile accedere cliccando sull’apposita icona, portando ad un’estensione della cartella stessa.

Nonostante non conosciamo ancora i dettagli precisi della versione che verrà proposta da Samsung, è probabile che One UI 7 adotterà una modalità del tutto simile a quanto visto sopra, con alcuni perfezionamenti specifici riservati ai dispositivi Samsung Galaxy.

Non conosciamo al momento una data d’uscita precisa per One UI 7 Beta, che sarà disponibile rispettivamente negli Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Germania, India, Polonia e Corea del Sud, con il rilascio della versione stabile atteso per ottobre: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.