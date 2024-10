Quello degli smartphone pieghevoli è ancora un segmento di nicchia, tuttavia i produttori continuano a evolvere questa tecnologia. Sul mercato è già approdato Huawei Mate XT, il primo smartphone tri-fold con display da 10,2 pollici, ma ora HONOR sta guardando ancora più avanti.

HONOR brevetta un dispositivo che si piega su due assi

Un brevetto di HONOR da poco individuato indica che l’azienda sta lavorando a un dispositivo pieghevole dotato di un meccanismo di piegatura unico.

Secondo il brevetto il dispositivo può essere piegato sia lungo l’asse orizzontale che lungo quello verticale in modo simile a un fazzoletto, grazie a più meccanismi che gli consentono di aprirsi e chiudersi in entrambi i modi.

Non è ancora chiaro come questa soluzione funzionerebbe nella realtà, ma i diagrammi di questo dispositivo pieghevole mostrano un elemento snodabile posizionato centralmente.

Per il momento si tratta solo di un brevetto, quindi è più che altro un’idea e non c’è garanzia che HONOR proseguirà con lo sviluppo di un dispositivo del genere.

In ogni caso le premesse ci sono, in quanto si vocifera che l’azienda sia prossima a lanciare uno smartphone tri-fold che sarebbe persino più sottile di Huawei Mate XT Ultimate che misura appena 12,88 mm quando è piegato.

HONOR starebbe puntando a uno spessore di 10 mm per il suo presunto smartphone a doppia piega, ma per il momento non c’è ancora una conferma ufficiale su questo dispositivo.