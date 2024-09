Mentre Huawei sta per mostrare il suo primo smartphone “tri-fold“, che dovrebbe farsi vedere tra pochi giorni, HONOR ha da poco portato al debutto in Europa lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, HONOR Magic V3 (qui le offerte di lancio). Questo però non significa che quest’ultima non sia al lavoro sui prodotti del futuro, e in queste ore spuntano indiscrezioni riguardanti un dispositivo con doppia piega firmato proprio HONOR.

Anche HONOR sembra vicina al lancio di un “tri-fold”

Huawei potrebbe essere il primo produttore a lanciarsi nel mondo dei dispositivi “tri-fold”, ossia con una doppia piega in grado di dividere lo schermo in tre parti (invece che in due come sui normali smartphone pieghevoli). HONOR potrebbe seguire a ruota, e in questi ore spuntano alcune interessanti anticipazioni proprio sulla casa cinese che fino a qualche anno fa faceva parte di Huawei.

@DirectorShiGuan ha dichiarato su Weibo che il primo pieghevole con doppia cerniera di HONOR risulta “quasi completo”. Il dispositivo dovrebbe adottare un design sottile e leggero e una batteria di grandi dimensioni, adatta per alimentare il più a lungo possibile uno schermo probabilmente molto ampio quando esteso completamente. In base a quanto riportato, il nuovo tri-fold di HONOR non sarà però commercializzato quest’anno: la fonte punta sul 2025, così da lasciare spazio all’ultimo arrivato HONOR Magic V3 e da avere il tempo per affinare il device.

Oltre a Huawei e HONOR, anche Samsung, OPPO e Xiaomi dovrebbero essere al lavoro su nuovi dispositivi “futuristici” con doppia piega, ed è probabile che vedremo qualcosa di più concreto durante il prossimo anno. Come nel caso di Huawei Mate XT, questa tipologia di smartphone potrebbe offrire uno schermo intorno ai 10 pollici quando completamente aperto (o persino oltre).

Il 2025 sarà l’anno dei “tri-fold”? Sareste interessati ad acquistare un dispositivo in grado di spiegarsi fino a diventare di fatto un tablet, magari a discapito di un po’ di portabilità (soprattutto lato spessore)? Fateci sapere cosa ne pensate.

In copertina HONOR Magic V3