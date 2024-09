Con il passare degli anni gli smartphone Google Pixel, quelli sviluppati dal colosso di Mountain View, hanno iniziato ad attrarre sempre più anche l’attenzione degli utenti comuni, se una volta infatti la maggior parte degli acquirenti era da considerarsi appartenente alla categoria degli smanettoni, ad oggi grazie a tutta una serie di migliorie a livello di sistema e di esperienza d’uso anche alcuni utenti comuni sono portati a preferire questi smartphone a quelli della concorrenza.

Se una volta infatti l’esperienza Android stock poteva essere considerata alquanto scarna, costringendo l’utente ad andare ad aggiungere in autonomia tutta una serie di funzionalità aggiuntive con l’ausilio di app di terze parti, oggi non è più così e la Pixel Experience risulta decisamente attraente anche se paragonata alle interfacce proprietarie di altri brand. L’attrattiva dell’esperienza d’uso dei Pixel si basa sulle piccole cose, una serie di accorgimenti in determinati frangenti che semplificano l’interazione dell’utente con il proprio dispositivo; oggi diamo uno sguardo proprio ad una piccola funzionalità che forse in molti ignorano.

Probabilmente non conoscete questa scorciatoia per la cronologia delle notifiche dei Pixel

Una delle funzioni più comode introdotte negli ultimi anni sugli smartphone Pixel, per la precisione a partire da Android 11, è la cronologia delle notifiche, ovvero una funzionalità grazie alla quale il sistema conserva un registro delle notifiche recenti, tra cui notifiche posticipate, notifiche ignorate e una cronologia dell’ultimo giorno di notifiche, consentendo all’utente di andare a spulciare tra di esse in un secondo momento anche dopo averle eliminate o lette.

Per poter utilizzare questa funzione l’utente deve prima attivarla, semplicemente seguendo il percorso Impostazioni -> Notifiche -> Cronologia notifiche, in seguito è sufficiente cliccare sul pulsante Cronologia per avere accesso all’intero registro delle notifiche. Il pulsante Cronologia però appare esclusivamente quando è presente almeno una notifica nell’apposita tendina, mentre se non ne sono presenti non verrà visualizzato, costringendo l’utente ad accedere al registro tramite le Impostazioni dello smartphone.

Ma è davvero così? In realtà no, esiste un modo semplice e rapido per avere ugualmente accesso alla cronologia delle notifiche anche senza sfruttare il pulsante Cronologia sugli smartphone Pixel; come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, quando il pulsante appena menzionato non è presente viene sostituito dalla scritta Nessuna notifica al centro della tendina. Per quanto nulla possa portare l’utente a pensare che questa scritta sia un pulsante o possa in qualche modo espletare qualche funzione, in realtà cliccando su di essa abbiamo ugualmente accesso alla cronologia delle notifiche.

Non è dato sapere perché Google abbia, di fatto, nascosto questa funzionalità, si tratta senza dubbio di un qualcosa di decisamente comodo che ci permette di accedere al registro delle notifiche risparmiando una serie di passaggi tramite le Impostazioni, anche nel momento in cui dovessimo aver cancellato erroneamente le notifiche presenti nella tendina. E Voi? Eravate a conoscenza di questa funzionalità? Fatecelo sapere nei commenti.