Google Calendar è un servizio e un’app che la società con sede a Mountain view ha preparato per la gestione degli appuntamenti, degli eventi e in generale di tutto ciò che bisogna tenere a mente nella propria vita privata o lavorativa, con il vantaggio della sincronizzazione automatica su smartphone, PC e tutti gli altri dispositivi che sottostanno al medesimo o medesimi account Google.

Ora Google Calendar sta ottenendo un aggiornamento che introduce nuove illustrazioni nelle varie viste dell’app per Android.

L’app Google Calendar ha nuove illustrazioni in tutte le sezioni

Il nuovo aggiornamento introduce due serie di disegni aggiornati, a partire dalle immagini di copertina mensili nella vista “programma”, tuttavia le opere sono molto più in evidenza come sfondo sui tablet Android.

In particolare queste illustrazioni aggiornate cambiano adattandosi a seconda che ci sia o meno il tema scuro di sistema abilitato, il che conferisce un aspetto più piacevole all’interfaccia dell’app. Ecco alcuni esempi.

Google Calendar ora presenta anche delle illustrazioni più moderne che appaiono in tutte le sezioni dell’app per riflettere meglio eventi come caffè, pranzo, appuntamenti dal medico, voli, riunioni, compleanni e molto altro.

Questa funzionalità è stata ampiamente distribuita oggi come parte di un aggiornamento lato server. Potrete aggiornare l’app Google Calendar tramite Google Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando manualmente il relativo file APK disponibile sul portale APKMirror.