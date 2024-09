Samsung sta proseguendo con il rilascio delle novità della One UI 6.1.1 per parecchi smartphone e tablet Android di fascia alta, ma nella lista dei modelli supportati non sono presenti Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9. Questi tre dispositivi sono usciti sul mercato nel “lontano” 2018 e il supporto è terminato, ma non disperate: grazie al modding e alla Noble ROM 4.3 anche questi modelli possono accogliere la One UI 6.1.1 attraverso un porting. Vediamo le funzionalità incluse e come installarla.

Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 con One UI 6.1.1 grazie a Noble ROM 4.3

Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 sono purtroppo rimasti ad Android 10 per quanto riguarda il supporto ufficiale: in quel periodo il produttore offriva decisamente meno aggiornamenti rispetto ad ora (dai Galaxy S24 sono addirittura sette anni di versioni di Android e patch sulla fascia alta), ma grazie al modding si può almeno in parte rimediare.

Grazie alla Noble ROM 4.3, nome in codice Calabria III, i tre smartphone possono essere aggiornati alla One UI 6.1.1 con le patch di sicurezza di settembre 2024. Non stiamo parlando solo del “numerino”, perché lo sviluppatore AlexisXDA fa sapere di aver integrato con successo tutte le nuove funzioni Galaxy AI di intelligenza artificiale, e pure la funzione Adaptive Color Tone dai Galaxy S24, che modifica la tonalità di bianco e la temperatura colore in base all’ambiente.

Le novità portate da Samsung con la One UI 6.1.1 (che rimane “One UI 6.1” sugli smartphone, al contrario di pieghevoli e tablet) comprendono come abbiamo visto Bozza su immagine, che consente di trasformare un semplice disegno in un’opera d’arte, la nuova funzione dedicata ai ritratti con IA, il rinnovato Compositore per la tastiera, la traduzione delle chiamate su più app, la Modalità di ascolto di Interprete, la traduzione dei PDF, gli Effetti Live per le foto, i miglioramenti per Selezione intelligente e il rilevamento automatico delle lingue nel registratore, ma non solo (qui potete trovare il changelog completo).

La release è basata su quella per i Galaxy S22, rilasciata in Italia via OTA proprio all’inizio di questa settimana. Trattandosi di una nuova release, sono presenti alcuni bug, segnalati nell’apposito documento costantemente aggiornato dallo sviluppatore: oltre al mancato funzionamento della scansione dell’iride, che non sarà risolto, troviamo qualche problema con lo sblocco facciale, le funzionalità Bluetooth della S Pen (su Galaxy Note 9, ovviamente), Motion Photo, i filtri fotografici e non solo, ma si tratta di questioni con “alta probabilità” di risoluzione.

Per scaricare e installare la Noble ROM 4.3 basata sulla One UI 6.1.1 (e ovviamente Android 14), potete seguire questo link. Allo stesso indirizzo potete trovare tutte le istruzioni per procedere con l’installazione, che richiede una custom recovery come la TWRP. Il nostro consiglio è quello di procedere solo se sapete quello che state facendo e disponete di un minimo di conoscenza del mondo del modding.