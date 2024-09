YouTube Music probabilmente non rientra nel gruppo di applicazioni e servizi a cui il team di sviluppatori di Google dedica maggiori attenzioni ma, di tanto in tanto, qualche novità viene introdotta anche per i suoi utenti.

Ed un esempio in tal senso è quello che ci è arrivato nelle scorse ore e che riguarda una funzionalità che dovrebbe aiutare gli utenti a fare affidamento su un’esperienza complessiva di ascolto leggermente migliorata.

YouTube Music introduce una comoda novità

Sul client web di YouTube Music la coda ora persiste nonostante la chiusura e il riavvio delle schede e consente anche di caricare quella che è la coda dello smartphone.

Si tratta di una funzionalità che è stata iniziata a testare in primavera ma che, dopo qualche settimana, è stata messa da parte, con il ritorno così a quella che è stata la soluzione adottata fino a quel momento (ossia, la chiusura del client Web causa la reimpostazione del player e della coda).

Ebbene, adesso il client Web di YouTube Music ha reintrodotto questa funzione e ricorda cosa gli utenti stavano ascoltando (ma non il momento preciso della riproduzione), mostrando al riavvio la coda per consentire loro di riprendere rapidamente da dove avevano lasciato (all’inizio del brano).

Questa novità, che si applica quando gli utenti stanno ascoltando playlist o album, può rivelarsi comoda se si torna al computer dopo avere ascoltato un po’ di musica sullo smartphone.

Per verificare se la nuova funzione è già abilitata sul proprio account (al momento non è ancora disponibile a livello globale), è sufficiente ascoltare qualcosa su YouTube Music sullo smartphone e poi aprire il client Web per vedere se il medesimo brano viene proposto anche lì.

C’è da precisare che si tratta di una sincronizzazione unidirezionale, ossia i brani che si stanno riproducendo sul Web non verranno proposti nell’applicazione sullo smartphone.