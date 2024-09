Gli smartphone e i prodotti tech che vengono proposti senza caricabatterie in confezione sono sempre di più, e proprio in queste ore su Amazon possiamo trovare un bel tris di accessori che potrebbero fare al caso vostro: si tratta di due caricabatterie da parete firmati UGREEN e Anker e di un caricabatterie da auto, tutti scontati di almeno il 30% rispetto al prezzo di listino. Andiamo a scoprirli più da vicino e come approfittare delle offerte.

Tre caricabatterie in offerta su Amazon a ottimi prezzi

In casa c’è sempre più bisogno di caricabatterie, tra confezioni di vendita di smartphone sempre più scarne e altri prodotti di ogni genere solitamente proposti con il solo cavo, ma non c’è bisogno di aspettare la Festa delle Offerte Prime per acquistarne uno in sconto su Amazon.

Se avete necessità di più porte per ricaricare fino a tre dispositivi nello stesso momento potreste dare uno sguardo al caricabatterie UGREEN Nexode da 65 W (modello 35529), dotato di tre porte USB Type-C adatte a qualsiasi prodotto, che si tratti di smartphone Android, iPhone, tablet o quant’altro. Compatibile con PD 3.0, PSS, QC 4+/ 4.0/ 3.0, FCP e non solo, grazie al chip GaNInfinity di nuova generazione è in grado di regolare automaticamente la potenza per ciascun dispositivo e offrire la potenza massima su ciascuna porta (presa singolarmente, ovviamente).

La tecnologia ThermalGuard è utile per monitorare la temperatura in tempo reale, mentre l’alloggiamento ignifugo e le protezioni da sovraccarico, sovratensione e cortocircuito garantiscono sicurezza durante l’utilizzo. Il prezzo di vendita consigliato per questo caricabatterie UGREEN Nexode da 65 W con tripla porta è di 39,99 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta a 27,99 euro, con consegna gratuita in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.

Se non vi servono tutte queste porte e volete spendere qualcosa meno potete volgere lo sguardo al caricabatterie Anker 315 da 67 W: dotato di una porta USB Type-C e della tecnologia PIQ 3.0, è compatto ed è dotato del sistema di sicurezza ActiveShield, con monitoraggio continuo della temperatura. Anche in questo caso parliamo di un prodotto versatile e adatto a tutti i tipi di dispositivi, da smartphone a tablet, passando per PC e MacBook.

Il caricabatterie Anker 315 da 67 W ha un prezzo di listino di 29,99 euro, ma in queste ore potete portarvelo a casa in offerta su Amazon a 19,99 euro, ossia lo stesso prezzo del Prime Day dello scorso luglio. La proposta è valida sia per la colorazione bianca sia per quella nera, con consegna anche in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.

Chiudiamo questo tris di offerte tornando in casa UGREEN: in sconto su Amazon c’è il caricabatterie da auto UGREEN da 130 W, dotato di tre porte USB e compatibile con una miriade di dispositivi e tecnologie di ricarica rapida (inclusa la ricarica da 45 W di Samsung). Offre due porte USB-C (una da 100 W e una da 30 W) e una USB-A ed è dunque adatto a smartphone, tablet, PC, dashcam e così via. Si può collegare alla porta accendisigari dell’auto ed è dotato di una presa d’aria per il raffreddamento e di una protezione multipla.

Il caricabatterie da auto UGREEN da 130 W ha un listino di 49,99 euro, ma il prezzo più basso recente è di 39,99 euro: in queste ore potete acquistarlo in offerta a 27,99 euro, ossia allo stesso prezzo dell’Amazon Prime Day di luglio, con consegna anche in un giorno. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso.