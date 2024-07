UGREEN è uno dei marchi che sta maggiormente crescendo nel mercato degli accessori per smartphone, dai carica batterie ai power bank, passando per cavi e altri gadget molto utili. Con la linea Nexode il produttore sta portando una ventata di freschezza in un settore fin troppo statico, almeno dal punto di vista del design e oggi vogliamo parlarvi di un paio di prodotti decisamente utili.

Da oltre un mese stiamo testando due power bank della serie Nexode, molto simili per quanto riguarda il design e le caratteristiche tecniche e dal prezzo decisamente competitivo. Dopo averli spremuti e utilizzati per gli scopi più disparati, è giunto il momento di parlarne nel dettaglio con la nostra recensione completa.

UGREEN Nexode Power Bank 20.000 mAh

Uno schermo su un power bank non è una novità assoluta ma ancora una volta UGREEN ci ha messo del suo per rendere tutto ancora più piacevole. Nonostante una capacità di ben 20.000 mAh le dimensioni non sono particolarmente esagerate, (54 x 51 x 131 millimetri, con un peso di 480 grammi), e il power bank può trovare facilmente posto in una borsa, nello zaino o nella valigia, senza dare particolarmente fastidio. Nei mesi più freddi lo potete tenere anche nella tasca della giacca senza troppi problemi.

Lo schermo TFT a colori è davvero molto utile si spegne da solo per evitare di consumare inutilmente la batteria. L’accensione dello schermo avviene con il tasto laterale o inserendo un cavo per ricaricare un dispositivo. A disposizione dell’utente ci sono tre porte, una USB-C in grado di erogare una potenza massima di 100 watt, una seconda USB-C con potenza massima di 30 watt e una USB-A in grado di erogare dino a 22,5 watt. La prima porta USB-C può essere utilizzata anche per la ricarica della batteria interna, con una potenza massima di 65 watt, il che significa che in un paio d’ore la batteria sarà di nuovo carica.

Collegando un cavo sullo schermo compare la percentuale di carica residua insieme alla potenza istantanea relativa a ciascuna porta collegata. Con una ulteriore pressione sul tasto laterale si passa alla seconda visualizzazione, con il grafico della potenza in uscita e il dettaglio relativo a tensione e corrente erogate. Dopo alcuni secondi la luminosità dello schermo viene attenuata e compare una faccina sorridente che indica la ricarica in corso, per lo spegnimento completo dello schermo ci vogliono un paio di minuti circa.

Previous Next Fullscreen

UGREEN non ha badato a spese sul fronte della sicurezza, aspetto troppo spesso sottovalutato quando scegliamo un nuovo power bank. Sono integrate protezioni per le temperature elevate e per quelle troppo basse, sovracorrenti in ingresso e in uscita, sovratensioni in ingresso e uscita, sovraccarico, scarica eccessiva, sovrapotenza, sottotensione e corto circuito, con un tasto per il reset manuale e l’interruzione automatica dei circuiti in caso di problemi.

La temperatura, in particolare, viene monitorata duecento volte al secondo, per evitare improvvisi picchi che potrebbero portare a conseguenza catastrofiche. Nei nostri test non abbiamo mai osservato particolari surriscaldamenti, anche nelle giornate più calde e con tre dispositivi collegati. Nessun problema nemmeno nella fase di ricarica della batteria interna, con le temperature sempre ampiamente sotto controllo.

La potenza massima erogata dal power bank è di 130 watt, quando sono connesse entrambe le porte USB-C o tutte e tre le porte e scende a 122,5 watt con una porta USB-C e quella USB-A. Collegando invece la seconda USB_C e la USB-A si raggiunge una potenza massima di 30 watt.

Abbiamo utilizzato il Power Bank UGREEN Nexode 20.000 mAh per ricaricare diversi dispositivi, dai tablet agli smartphone, dagli smartwatch agli smart ring, senza mai incontrare alcun problema. Lo abbiamo utilizzato anche per alimentare un paio di hub Zigbee durante alcuni test e perfino un Raspberry Pi 4 durante il setup iniziale e nessun dispositivo ha mai avuto inconvenienti.

Comodi i due piedini antiscivolo sulla parte posteriore, che impediscono al power bank di scivolare sulla scrivania o di muoversi quando siete in viaggio. Da segnalare la presenza, nella confezione di vendita, di un cavo USB-C/USB-C e di una custodia per evitare che lo schermo si danneggi durante il trasporto.

UGREEN Nexode Power Bank 12.000 mAh

Molto simile, almeno nelle forme, è il modello da 12.000 mAh, più compatto e leggero (misura 45,5 x 46 x 115 millimetri e pesa 309 grammi). Dispone di due sole porte, una USB-C in grado di erogare un massimo di 100 watt, e una USB-A che raggiunge i 22,5 watt. Utilizzando entrambe le porte però la potenza massima scende a 20 watt, rallentando quindi la ricarica dei dispositivi collegati. la cui batteria interna si ricarica in poco più di un’ora grazie alla porta USB-C che supporta una potenza massima in ingresso di 65 watt, decisamente buono per avere sempre il dispositivo pronto all’uso.

È presente uno schermo ma a differenza del fratello più grande mostra solo la carica residua sullo schermo, senza offrire dettagli come la potenza istantanea. Anche in questo caso lo schermo si attenua dopo alcuni secondi per spegnersi entro un paio di minuti, così da evitare consumi inutili. Le tecnologie di protezione sono le stesse che abbiamo elencato per il modello da 20.000 mAh, così come il monitoraggio della temperatura che avviene 200 volte al secondo.

Anche in questo caso abbiamo utilizzato diversi dispositivi per testare la bontà del power bank e non abbiamo avuto alcun problema. Le temperature sono sempre rimaste basse, inferiori al modello da 20.000 mAh, e anche con la ricarica a 100 watt non abbiamo avuto problemi.

In conclusione

Due soluzioni, quelle di UGREEN, decisamente interessanti e ricche di funzioni utili. Il modello da 20.000 mAh offre maggior informazioni sullo schermo, mentre quello più piccolo è più spartano ma altrettanto efficace. Se li trovate in promozione, come nel momento in cui stiamo scrivendo questa recensione, sono da acquistare a occhi chiusi.

Potete acquistare i due power bank su Amazon con prezzi scontati rispetto al listino. Acquista UGREEN Nexode 20000 mAh a 69,99 euro invece di 99,99 (applicando il coupon nella pagina)

Acquista UGREEN Nexode 12000 mAh a 39,99 euro invece di 49,99 euro

Pro: elevata potenza di ricarica



schermo a colori (per il modello da 130W)



prezzo competitivo Contro: niente da segnalare