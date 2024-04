Chiunque si trovi a dover armeggiare quotidianamente con prodotti tech sa che per far sì che tutto fili lisci è necessario avere un kit di accessori giusti e di qualità e per questo è fondamentale rivolgersi a brand che possano soddisfare questi requisiti. E in questo è maestra UGREEN, azienda che sa fare un gran numero di accessori e li sa fare con una qualità esemplare e di cui oggi vi vediamo alcuni prodotti che ci accompagnano da qualche tempo nell’utilizzo di smartphone, notebook e altri prodotti vari.

Power bank UGREEN da 25000 mAh e 145 W

Cominciamo dal power bank, che sorprende già dall’aspetto a mattoncino e dalla qualità dei materiali con cui è costruito. Arriva in una scatola con all’interno un cavetto USB-C a entrambe le estremità, qualche manualetto e un sacchetto di tessuto in cui inserirlo per portarlo in giro proteggendolo dai graffi. Lui è ben assemblato, è grandicello e pesantuccio e non potrebbe essere diversamente perché integra un mini-display con cui visualizzare la carica residua, una batteria da 25000 mAh, una porta out USB-A, una porta out USB-C e una porta USB-C in/out capace di erogare la potenza massima di ricarica di 145 W. Al di là del bel design, dei materiali di qualità e della completezza di porte, è un power bank affidabile, che fa quello che dice e capace di ricaricare qualsiasi cosa abbia bisogno di energia. E possiede una cosetta niente male: si ricarica a 65 W, per cui ci mette relativamente poco per ricaricarsi. È disponibile all’acquisto al prezzo di un centinaio di euro su Amazon usando questo link.

Caricabatterie UGREEN Nexode Pro da 160 e 65 W

Passiamo a un paio di caricabatterie, che sono concettualmente lo stesso prodotto al netto di alcune differenze tecniche lato ricarica, dimensioni e porte. I materiali e la costruzione sono anche qui, come per il power bank, di qualità e dopo settimane sono ancora come appena tirati fuori dalla confezione, che include solo loro in questo caso. Sono entrambi relativamente compatti e leggeri per quello che offrono e cioè diverse porte di ricarica, sia USB-A che USB-C, un sistema per gestire le temperature e dissipare il calore durante la ricarica, dei chip dedicati contro cortocircuiti, sbalzi di tensione e surriscaldamento e soprattutto una ricarica rapidissima, capace di arrivare nel modello top a ben 160 W. Tutti e due sono in grado di ricaricare più dispositivi contemporaneamente ripartendo la potenza di ricarica e tutti e due possono ricaricare e alimentare qualsiasi tipo di prodotto tech, che sia un notebook, uno smartphone, un power bank, uno smartwatch, una videocamera di sorveglianza o un qualsiasi altro prodotto. Dopo settimane di utilizzo non c’è nulla che non vada e che dia problemi perché fanno proprio quello che promettono e lo fanno con una affidabilità fuori dal comune; da segnalare due cose, che rispetto alla concorrenza non sono di poco conto: loro sono più piccoli dei prodotti simili di altri brand e soprattutto scaldano ancora meno, pur risultando di dimensioni inferiori. E questa cosa, soprattutto con l’arrivo del periodo caldo, è da tenere fortemente in considerazione. Sono acquistabili su Amazon al prezzo di 56 euro, il modello da 65 W, e di 120 euro, il modello da 160 W, utilizzando questo primo link e questo secondo link.

Adattatore UGREEN USB-C multifunzione

Concludiamo con un accessorio che dovrebbe essere inserito di serie nelle confezioni dei notebook (qualche azienda, di tanto in tanto, lo ha fatto), per quanto è fondamentale, e che permette di collegare un mucchio di dispositivi esterni di vario genere. Si tratta di un dispositivo costruito, manco a dirlo, in modo impeccabile e con materiali di qualità, pensato principalmente per i computer ma che all’occorrenza può essere sfruttato anche da smartphone o tablet grazie al suo cavetto USB-C. Lui si collega al computer, o a quello che è, e in un attimo ne espande la connettività perché è dotato di ben 10 porte: 1 porta SD 3.0, 1 porta microSD 3.0, 2 porte HDMI 4K/8K@60/30 Hz, 1 porta USB-C per il trasferimento dati fino a 5 Gbps, 1 porta USB-C per la ricarica rapida fino a 100 W, 3 porte USB-A per il trasferimento dati fino a 5 Gbps e 1 porta ethernet capace di trasferire dati fino a 1000 Mbps. E come gli altri prodotti di UGREEN pure lui dopo settimane di utilizzo, anche con più dispositivi collegati, è risultato impeccabile e sempre affidabile, facendo sempre il suo dovere. È disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 70 euro usando questo link.