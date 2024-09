Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

In queste settimane è in fase di rilascio l’interfaccia One UI 6.1.1, che ha fatto il suo esordio con Samsung Galxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 e che sta ora iniziando a raggiungere anche i modelli meno recenti.

Ecco come diventa l’equalizzatore audio con One UI 6.1.1

Così come ogni nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung, anche One UI 6.1.1 porta con sé delle novità sia funzionali che grafiche e un esempio è rappresentato dall’equalizzatore audio, che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza sonora più ricca.

Il nuovo equalizzatore audio può contare su un’interfaccia completamente ridisegnata, con un look più accattivante: nella parte superiore della pagina trovano spazio i vari cursori, più grandi rispetto alla precedente versione, in modo da rendere più semplice agli utenti la regolazione delle varie impostazioni in base alle proprie preferenze.

Nella parte inferiore della pagina, invece, trovano spazio dei chip, che consentono agli utenti di scegliere tra vari preset oppure crearne uno completamente personalizzato.

Inoltre, l’aggiornamento include nuovi nomi per le opzioni dell’equalizzatore e ciò dovrebbe rendere più semplice per gli utenti ottimizzare la propria esperienza di ascolto.

Ricordiamo che la nuova interfaccia del colosso coreano è già stata rilasciata per vari smartphone, inclusi quelli delle serie Samsung Galaxy S24, Galaxy S23 e Galaxy S22.