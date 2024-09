In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di OnePlus 13, senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli che saranno lanciati nella parte finale del 2024.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a coloro che attendono con impazienza di scoprire cosa il produttore asiatico abbia in serbo per il suo prossimo modello di punta è arrivato dal popolare leaker Digital Chat Station, che sul social Weibo si è soffermato in particolare sulla memoria.

Svelato il presunto quantitativo di RAM di OnePlus 13

A dire del leaker, il nuovo smartphone di OnePlus potrà contare su 24 GB di RAM LPDDR5X, ossia la quantità massima offerta dalla precedente generazione.

Si tratta di un quantitativo a dir poco esagerato, di gran lunga più grande rispetto a quello offerto dalla maggior parte dei dispositivi della concorrenza, a conferma del fatto che a OnePlus piace primeggiare.

Purtroppo, sempre secondo Digital Chat Station, c’è anche una brutta notizia: la configurazione con più memoria di OnePlus 13 (probabilmente con 24 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione) dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo più elevato rispetto a quella corrispondente della precedente generazione.

Probabilmente OnePlus 13 sarà il primo di una serie di smartphone di fascia premium, animati da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 o MediaTek Dimensity 9400, ad arrivare sul mercato con 24 GB di RAM, caratteristica destinata a divenire più comune.

Il suo lancio in Cina è in programma per ottobre mentre per la commercializzazione nei mercati europei ci sarà da avere pazienza per qualche settimana in più.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.