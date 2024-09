Sempre meno settimane ci separano dal lancio di OnePlus 13, previsto per il prossimo ottobre, poco dopo l’arrivo del tanto acceso chip Snapdragon 8 Gen 4. Nel frattempo, l’informatore Sanju Chaudhary avrebbe svelato alcuni interessanti dettagli in merito a una possibile colorazione verde del nuovo smartphone di casa OnePlus: scopriamola insieme.

OnePlus 13: colorazione verde e specifiche attese

All’interno di un post sul social network X, infatti, Sanju avrebbe condiviso una foto che metterebbe in mostra un modello di OnePlus in colorazione verde, con scocca posteriore in pelle vegana. Il leak in questione mostrerebbe anche alcuni dettagli relativi al posizionamento dei vari elementi del nuovo smartphone. È bene specificare infatti che il render non mostra il design definitivo di OnePlus 13, di cui oggi sappiamo ancora poco.

Stando alle più recenti indiscrezioni, OnePlus presenterà un display OLED da 6,82 pollici di diagonale con risoluzione 2K, con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz e design curvo. Sotto la scocca troveremo verosimilmente il nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 4.

Il comparto fotocamere ospiterà invece un sensore principale da 50 megapixel, abbinato a un sensore telescopio con zoom ottico 3x e un sensore ultrawide da 50 megapixel. Alcune voci di corridoio sostengono poi la presenza di una batteria dall’ampia capacità, con supporto alla ricarica via cavo da 100 W di potenza e 50 W in modalità wireless. Il nuovo smartphone presenterà il supporto NFC, consentendo così l’esecuzione dei pagamenti contactless tramite carta di credito associata.

Chiaramente al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di OnePlus, che siamo certi arriveranno nel corso delle prossime settimane.