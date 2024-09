Sempre meno settimane ci separano dal lancio di OnePlus 13, che sarà presumibilmente presentato dalla compagnia a ottobre per il mercato cinese. Nel frattempo, un dispositivo con il codice seriale PJZ110 (che potrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo OnePlus 13) sarebbe stato avvistato su Geekbench, mostrando delle performance a dir poco interessanti all’interno del prossimo panorama degli smartphone: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus 13: i benchmark superano il chip A18 di iPhone 16

Secondo quanto riporta il listino di Geekbench, OnePlus 13 monterebbe un processore a 6 core con frequenza di 3,53 GHz, e 2 core CPU ad una frequenza di 2,32 GHz. Tali specifiche indirizzerebbero dunque verso il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, che farà il suo debutto assoluto in occasione dell’evento Snapdragon Tech Summit, che si terrà il mese prossimo.

Il benchmark in questione indicherebbe anche la presenza di 16 GB di RAM su sistema operativo Android 15. Nei test riguardanti le prestazioni in single-core e in multi-core, il nuovo smartphone avrebbe totalizzato un sorprendente punteggio rispettivamente pari a 3236 e 10049 punti.

Sulla base di questi dati, possiamo dunque presumere che il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 offrirà delle performance migliori rispetto al nuovo chip proprietario A18, montato sui nuovi iPhone 16 in uscita a fine settembre, che ha registrato invece un punteggio di 3114 e 6666 punti.

A dichiararne la superiorità sarebbe stato il noto informatore Digital Chat Station, con una vittoria di Snapdragon 8 Gen Gen 4 nei confronti del chip A18 sia nelle prestazioni in single-core che multi-core. Lo stesso utente avrebbe poi condiviso alcune informazioni relative alle specifiche tecniche di OnePlus 13, tra cui la presenza della batteria al silicio da 6000 mAh di capacità, che assicurerà così una maggior autonomia rispetto alla precedente generazione. OnePlus 13 supporterà inoltre la ricarica via cavo da 100 W di potenza, e la ricarica wireless da 50 W di potenza. La produzione delle unità del nuovo smartphone sarebbe già iniziata in queste settimane, suggerendo dunque un lancio ormai imminente.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma definitiva una volta usciti entrambi i dispositivi sul mercato, con relative ottimizzazioni da parte delle rispettive compagnie produttrici. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da OnePlus in merito all’uscita del dispositivo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.