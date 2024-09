Nelle scorse ore in Rete si sono diffuse nuove indiscrezioni su due degli smartphone che Samsung si prepara a lanciare sul mercato: stiamo parlando di Samsung Galaxy S25+ e di Samsung Galaxy M55s.

Iniziando da Samsung Galaxy S25+, a dire del popolare leaker Ice Universe sarà questo il modello della gamma di punta di nuova generazione del colosso coreano a presentare le cornici attorno al display più larghe.

Secondo il leaker, le cornici di Samsung Galaxy S25+ dovrebbero essere le stesse del modello di precedente generazione e dietro la decisione del produttore vi potrebbe essere la volontà di mettere in risalto il grande lavoro fatto per Samsung Galaxy S25 Ultra.

Nuove anticipazioni su Samsung Galaxy M55s

Dall’India arriva la conferma dell’imminente lancio nel Paese asiatico di Samsung Galaxy M55s, nuovo smartphone di fascia media del colosso coreano protagonista di alcune indiscrezioni nei giorni scorsi.

Stando a quanto ha rivelato il popolare leaker Mukul Sharma su X, Samsung Galaxy M55s dovrebbe essere disponibile in almeno due colorazioni, delle quali ha fornito un’anteprima:

Tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy M55s non dovrebbero mancare un display Super AMOLED+ con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, una fotocamera frontale da 50 megapixel, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel (con OIS), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel, una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 45 W.

Sempre a dire del leaker, lo smartphone dovrebbe poter contare su un nuovo look chiamato Fusion Design.

In India Samsung Galaxy M55s potrebbe essere lanciato ad una cifra che si aggira intorno a 20.000 rupie, pari al cambio a circa 215 euro. Restiamo in attesa di informazioni per quanto riguarda i mercati europei.