Nonostante manchi ancora un bel po’ alla loro uscita, alcuni leak e listini recenti avrebbero già messo in mostra gran parte delle specifiche tecniche dei nuovi smartphone Samsung Galaxy M55s, Samsung Galaxy M05 e Samsung Galaxy A16 5G: scopriamone insieme i principali dettagli.

Samsung Galaxy M55s: piccoli cambiamenti al design

Partiamo prima di tutto da Samsung Galaxy M55s, smartphone di fascia media di cui sarebbero trapelate le specifiche tecniche nelle ultime ore. Le specifiche emerse farebbero intuire poche differenze significative rispetto a Samsung Galaxy M55, uscito negli scorsi mesi.

Lo smartphone monterà verosimilmente lo stesso chip Snapdragon 7 Gen 1, con configurazione identica sia nella batteria da 5000 mAh di capacità (e supporto alla ricarica da 45 W di potenza) che nel comparto fotocamere, con un sensore principale da 50 megapixel (e altri due sensori inferiormente) accompagnato da un altro sensore per la fotocamera anteriore. Lo stesso dicasi per il design che non presenterà particolari cambiamenti rispetto al modello “standard”, eccezion fatta per l’area dedicata al comparto posteriore fotocamere, dove (grazie al render) possiamo notare alcune strisce luminose che si estendono in verticale, mai viste sui modelli precedenti di smartphone della compagnia coreana. Quanto al display, lo smartphone presenterà uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici di diagonale. Terminiamo infine con 8 GB di RAM e la memoria interna da 128 GB, che potrà essere ulteriormente estesa grazie all’apposito slot microSD.

Non conosciamo ancora il listino prezzi ufficiale del nuovo modello, che si manterrà probabilmente al di sotto del precedente Samsung Galaxy M55, considerando l’utilizzo degli stessi componenti al suo interno. Il nuovo smartphone verrà lanciato temporaneamente sul mercato indiano entro la fine di quest’anno, mentre non conosciamo nessuna informazione precisa per l’occidente: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.

Samsung Galaxy M05: Infinity-U, MediaTek Helio G85 e non solo

Un listino di Amazon India avrebbe svelato gran parte delle caratteristiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy M05. Partiamo prima di tutto dalla fotocamera anteriore da 8 megapixel con notch di tipologia Infinity-U, accompagnata posteriormente da due sensori, rispettivamente di 50 megapixel e 2 megapixel.

Il nuovo modello ospiterà un display da 6,7 pollici di diagonale e risoluzione Full HD+ (1600 x 720 pixel). Lo smartphone presenterà una batteria da 5000 mAh di capacità con ricarica da 25 W di potenza. Sotto la scocca troveremo invece un chip MediaTek Helio G85, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Potrebbe essere presente anche una vociferata versione da 6 GB di RAM, non contemplata però nel listino di Amazon India. Il modello misura 168 millimetri in altezza, 77,8 millimetri di larghezza e 8,8 millimetri di spessore, con un peso pari a 195 grammi. Samsung Galaxy M05 sarà infine equipaggiato del sistema operativo Android 14 e ONE UI 6.

Il nuovo modello è prodotto in collaborazione con Dixon Technologies presso la fabbrica di Noida, rendendolo a tutti gli effetti un dispositivo realizzato completamente in India. Anche in questo caso non conosciamo ancora una data d’uscita precisa sul mercato indiano (oltre che un’eventuale commercializzazione in territorio occidentale), che avverrà presumibilmente entro il prossimo mese.

Samsung Galaxy A16 5G: svelato il design dello smartphone per tutti

Ultimo ma di certo non per importanza, nelle scorse ore sarebbe trapelato il design di Samsung Galaxy A16 5G, smartphone entry-level e dal costo decisamente più contenuto. Lo smartphone in questione presenterebbe dunque un notch a goccia in corrispondenza della parte superiore dello schermo. Ruotando il nuovo modello sarà invece possibile scorgere un comparto fotocamere composto da tre sensori posteriori, allineati in verticale nella parte superiore sinistra della scocca, con il flash LED posizionato alla loro destra.

Similmente a quanto accaduto con il precedente Samsung Galaxy A15, lo smartphone potrebbe essere completamente realizzato in plastica, abbattendo notevolmente i costi di produzione per la compagnia. I benchmark apparsi nell’ultimo periodo su Geekbench farebbero riferimento in particolare a due distinti chip, rispettivamente MediaTek Dimensity 6300 ed Exynos 1330, nonostante non conosciamo a quali mercati saranno destinati, per il momento. Il processore sarà accompagnato in questo caso da 4 GB di RAM e una batteria da 5000 mAh di capacità.

Al momento non disponiamo di notizie ufficiali in merito alla data d’uscita, ma siamo certi che non manchi poi molto.