State cercando un nuovo smartwatch con connettività LTE? Allora dovreste dare uno sguardo su Amazon perché potete trovare in promozione Samsung Galaxy Watch7 a un prezzo intrigante: si tratta del minimo storico per il sito, con una cifra persino inferiore rispetto a quella richiesta per il corrispondente modello Bluetooth. Vediamo come approfittarne subito.

Super offerta per Samsung Galaxy Watch7 LTE

Samsung Galaxy Watch7 è uno dei modelli più recenti del produttore sud-coreano: lanciato durante l’evento di luglio in compagnia del fratello Galaxy Watch Ultra e di altre novità, tra cui i pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, lo smartwatch viene attualmente proposto a un super prezzo nella variante LTE da 40 mm.

L’orologio mette a disposizione un display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,3 pollici (con risoluzione 432 x 432) e il SoC Exynos W1000 sviluppato internamente, con 5 core e processo produttivo a 3 nm, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Offre connettività LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC e GPS a doppia frequenza e una vasta gamma di sensori, capeggiati da quello BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di più sensori; ci sono anche sensore per la temperatura, accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e per la luminosità. La batteria è da 300 mAh sul modello da 40 mm, con supporto alla ricarica rapida wireless (WPC).

Lo smartwatch offre Wear OS 5 e One UI 6 Watch ed è compatibile con smartphone dotati di almeno Android 11, 1,5 GB di RAM e Google Play Services (per l’attivazione), anche se per le funzionalità complete sarebbe preferibile abbinarlo a un Samsung Galaxy con Galaxy AI.

Samsung Galaxy Watch7 ha debuttato lo scorso luglio al prezzo consigliato di partenza di 319 euro, ma per la versione LTE da 40 mm il listino dice 369 euro. In questo momento potete però approfittare di un’offerta Amazon che vi consente di acquistarlo nella colorazione Green a 285 euro (venduto e spedito da Amazon) o persino meno: se siete abbonati Prime Student potete scendere di altri 30 euro, arrivando a 255 euro, e se possedete una carta Amex e la utilizzate per il pagamento potete avere ulteriori 30 euro di sconto; combinando sconti ed extra sconti potete persino arrivare a 225 euro. Il tutto con consegna gratuita e in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile).

Se siete interessati potete procedere all’acquisto seguendo il link qui in basso: