Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei vari servizi ed applicazioni del colosso di Mountain View e l’utimo esempio in tal senso ci arriva da Android.

Il sistema operativo mobile di Google consente agli utenti di contrassegnare determinati posti come luoghi sicuri, nei quali pertanto il dispositivo può essere mantenuto sbloccato (per un termine massimo di 4 ore) e pronto all’uso (i classici esempi sono la propria casa o l’ufficio).

Gli utenti hanno la possibilità di impostare più posizioni come luoghi affidabili ma la funzionalità non è molto facile da gestire quando si desidera che sia attiva e il team di sviluppatori di Google potrebbe porre rimedio a questo problema con una prossima versione.

Android migliora la funzione dei luoghi affidabili

Nella versione 24.37.31 beta di Google Play Services è stato scoperto un nuovo pulsante che semplifica l’attivazione e la disattivazione della funzionalità dei luoghi affidabili per consentire al device di restare sbloccato.

Fino a questo momento, quando si impostavano i luoghi affidabili, gli utenti recuperavano la posizione Home impostata in Google Maps e potevano toccarla per attivare la relativa funzionalità. Inoltre, gli utenti potevano aggiungere altre posizioni ma, se desideravano disattivare la funzione dopo aver aggiunto queste posizioni, dovevano eliminare tutte le posizioni (una soluzione scomoda per le modifiche temporanee).

Ebbene, con l’aggiornamento in questione non sarà più necessario eliminare le posizioni per attivare o disattivare la funzionalità, in quanto il nuovo pulsante semplifica questa operazione.

Ecco la vecchia interfaccia e quella nuova:

Nel seguente video è possibile apprezzare la nuova interfaccia in funzione:

Al momento il nuovo interruttore non è stato abilitato e non vi sono informazioni su quando il team di Android ha in programma di metterlo a disposizione di tutti gli utenti.