Non siamo ancora arrivati alla Festa delle Offerte Prime (Amazon deve ancora annunciare ufficialmente le date), ma questo non significa che non sia possibile approfittare di offerte intriganti. In queste ore Google Pixel 8a è in sconto al minimo storico del sito: vediamo come non lasciarselo sfuggire.

Google Pixel 8a in offerta al minimo storico Amazon

La serie Google Pixel 9 è composta da quattro modelli in tutto (tre in Italia, vista la mancanza di Pixel 9 Pro Fold che comunque abbiamo provato), ma i prezzi di acquisto non sono esattamente adatti a tutti. Visto che il modello meno costoso, Pixel 9, ha un prezzo di partenza consigliato di 899 euro, ad alcuni potrebbe far comodo volgere lo sguardo a Google Pixel 8a, il modello di fascia media lanciato lo scorso maggio e in promozione su Amazon.

Lo smartphone risulta tra i più compatti del mercato e mette a disposizione uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD+, oltre che lo stesso SoC della serie Pixel 8, il Tensor G3 con CPU a 9 core: al fianco di quest’ultimo troviamo 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico di Pixel 8a è composto da tre sensori in tutto: sul retro abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale da 64 MP (con OIS e PDAF) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP, mentre frontalmente trova posto un sensore da 13 MP con obiettivo integrato tramite un foro nello schermo. Completa la connettività, che vede 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4492 mAh e supporta ricarica rapida cablata da 18 W e ricarica wireless.

Lo smartphone è uscito con Android 14, stessa versione con la quale sono stati proposti i modelli della serie Pixel 9, visto il “ritardo” di Android 15 (in arrivo entro ottobre in versione stabile). Come i fratelli maggiori delle più recenti gamme di fascia alta, anche lui può contare su ben 7 anni di aggiornamenti tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza, con termine del supporto previsto per il mese di maggio 2031.

Google Pixel 8a è stato lanciato a maggio al prezzo consigliato di 549 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di circa 130 euro che lo rende decisamente più appetibile: lo smartphone è infatti disponibile sul sito a 420,97 euro nella colorazione Grigio creta e nella versione da 128 GB (venduto e spedito da Amazon), con consegna gratuita e rapida per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione.