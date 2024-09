Google Tasks, l’app di gestione delle attività, ha sempre avuto nel tempo una forte integrazione con servizi come Assistant, Calendar, Gmail e Docs, posizionandosi come una parte centrale dell’ecosistema Google Workspace. Fino a poco tempo fa, non era possibile creare un promemoria o un task senza specificare una data o un orario. Finalmente questo problema è stato corretto da Google.

Ad oggi, è possibile aggiungere una nuova attività senza essere obbligati a inserire fin da subito una data. Infatti, se non si fornisce un orario per il task, il sistema ora lo crea comunque e chiede in seguito se si desidera aggiungere una scadenza. Una modifica semplice, ma che migliora di gran lunga l’esperienza utente.

Ancora miglioramenti in Google Tasks grazie a Gemini

Questo nuovo aggiornamento è parte del progetto più ampio legato a Google Gemini, l’assistente intelligente che si sta evolvendo per offrire funzionalità avanzate simili a quelle di Google Assistant. Con Gemini, impostare un promemoria ora è più facile: basta chiedere di creare un task o un promemoria, e il sistema lo registra immediatamente, lasciando all’utente la possibilità di aggiungere una data in un secondo momento. Subito dopo la creazione del task, appare un pulsante “Annulla”, per dare la possibilità di eliminare il promemoria in caso di errori, o comunque ripensamenti. Per chi utilizza Google Task su Gemini per la prima volta, sarà necessario attivare l’estensione Google Workspace nel menù delle estensioni dell’app Gemini.

La funzione sembra essere disponibile, ma dai nostri test risulta accessibile solo in inglese. È probabile, però, che venga estesa ad altre lingue, incluso l’italiano, nelle prossime settimane. Non è chiaro esattamente quando sia stato rilasciato questo aggiornamento, ma per chi dipende molto da promemoria e liste di attività, questa semplificazione potrebbe fare davvero la differenza.