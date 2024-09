Google continua a lavorare per cercare di migliorare la sua app per i contatti. Dopo aver rimosso una sezione relativa ai nominativi, un’altra recente modifica riprogetta il modo in cui gli utenti creano un nuovo nominativo nell’app Google Contatti. Ecco cosa cambia rispetto a prima.

Google rinnova l’interfaccia per creare nominativi nell’app Google Contatti

I campi ora non mostrano più le icone, inoltre Google ha eliminato il menu a discesa per accedere rapidamente a prefisso, secondo nome e suffisso.

Il campo per inserire il numero di telefono cellulare ora mostra il codice paese, mentre sotto ai campi ci sono i pulsanti per aggiungere, email, data importante, indirizzo ed etichetta.

Nel precedente design la gestione dei campi aggiuntivi era un po’ disordinata, mentre ora sotto al campo per inserire eventuali note è presente un pulsante che fa apparire un foglio che offre la possibilità di aggiungere altri campi tra cui secondo nome, nikname, qualifica, persone correlate, sito Web, ecc.

Questa riprogettazione è stata ampiamente implementata con la versione 4.39 di Google Contatti. Per aggiornare l’app tramite Google Play Store potete utilizzare il badge sottostante.