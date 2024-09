Nuovo aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra e Samsung Galaxy S20 FE, ma purtroppo non si tratta dell’attesa One UI 6.1.1: andiamo insieme a scoprire quali sono le novità in arrivo sugli smartphone del produttore.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di settembre 2024. L’update arriva attraverso i firmware G99*BXXSCGXH7 e porta con sé anche qualche perfezionamento generico di stabilità.

Come abbiamo visto grazie al consueto bollettino di Samsung, le più recenti patch portano parecchie correzioni, che includono 44 CVE (comuni al sistema operativo di Google) e 23 SVE (specifiche per i dispositivi Samsung); tra le prime abbiamo solo una vulnerabilità con rischio critico (CVE-2024-23350), mentre nessuna tra le seconde.

Purtroppo non si tratta del corposo aggiornamento che tutti stanno aspettando: la One UI 6.1.1 ha debuttato su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 ed è già arrivata lunedì sui Samsung Galaxy S24 europei, e da qualche ora sui Samsung Galaxy S23 e su altri modelli a partire dalla Corea del Sud. Del resto, non è da escludere che Samsung possa decidere di saltare questa versione (che come abbiamo visto si concentra soprattutto su funzioni IA, quasi totalmente assenti sugli S21 nonostante la One UI 6.1) per passare direttamente alla One UI 7.0 basata su Android 15 (che per la serie dovrebbe costituire l’ultimo major update).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 FE

Aggiornamento anche per Samsung Galaxy S20 FE, che accoglie in queste ore le patch di sicurezza di settembre 2024 e qualche miglioramento generico di stabilità: per il momento la distribuzione sembra partita dalla versione SM-G780G con il firmware G780GXXSCEXI1, ma siamo sicuri che raggiungerà tutte le varianti (4G, 4G Snapdragon e 5G).

L’update non sembra includere ulteriori novità oltre alle suddette patch, che vanno a correggere quasi 70 vulnerabilità, e ai generici perfezionamenti. Contrariamente ai modelli più su, Galaxy S20 FE non riceverà sicuramente né la One UI 6.1.1 né tantomeno la One UI 7.0, visto che non ha neanche accolto l’update ad Android 14 e One UI 6.0.

La distribuzione dell’aggiornamento è in corso, ma potrebbe volerci qualche giorno per vedere le novità arrivare in Italia.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S20 FE

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra e Samsung Galaxy S20 FE potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch. Il sistema dovrebbe già segnalarvi l’arrivo dell’update per quanto riguarda la serie S21, ma in caso contrario non vi resta che riprovare tra qualche ora.