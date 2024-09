In occasione del recente evento Made by Google 2024, il colosso di Mountain View ha fornito una breve panoramica della camera vapore della serie Pixel 9 Pro, illustrando approssimativamente come il calore viene disperso lontano dal chipset.

Ora possiamo osservare più nel dettaglio la camera vapore di Google Pixel 9 Pro grazie al canale YouTube PBKReviews e a JerryRigEverything.

La camera vapore di Google Pixel 9 Pro è alquanto sottile

La parte superiore del SoC è rivolta verso la piastra centrale dello smartphone che è appoggiata su un cuscino quadrato di schiuma termica. Appena sotto si trova la camera di vapore in rame che nel complesso è alquanto sottile. Nello smontaggio di iFixit si nota un ritaglio rettangolare quando la camera di vapore viene spostata.

Previous Next Fullscreen

La camera di vapore è disponibile su Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, mentre su Google Pixel 9 ci sono più strati di pellicola di grafite, come mostrato di seguito.