Novità dall’Unicode Consortium, che in queste ore ha ufficializzato il rilascio della versione 16.0 dello standard Unicode: viene quindi formalizzata quella che fino ad ora era solo una “bozza” relativa a nuove emoji e a migliaia di caratteri aggiuntivi. Andiamo a scoprire quali sono le nuove faccine che arriveranno nei prossimi mesi.

Queste sono le nuove emoji in arrivo

Non ci sono stati cambiamenti nelle nuove emoji rispetto a quanto abbiamo iniziato a scoprire durante il World Emoji Day dello scorso luglio: questo significa che avremo 8 nuove emoji che inizieranno ad apparire a bordo dei vari dispositivi (e sul web) tra qualche mese e nel corso del 2025. Più precisamente si tratta un’impronta digitale, un albero senza foglie, un’arpa, una macchia di vernice, una faccina con le borse sotto gli occhi, una pala, un rapanello e una bandiera.

Tutte queste, ad eccezione della bandiera, sono incluse sia in Unicode 16.0 sia in Emoji 16.0. Cosa cambia tra queste due? La seconda include sequenze in cui due o più punti di codice possono essere combinati per visualizzare una singola emoji, mentre il primo include solo l’elenco dei punti di codice emoji autonomi. La bandiera (🇨🇶 Flag: Sark) è inclusa solo in Emoji 16.0 in quanto si tratta di una sequenza che combina i caratteri esistenti “🇨, Lettera simbolo indicatore regionale C” e “🇶, Lettera simbolo indicatore regionale Q”. In più, c’è da dire che Unicode aveva precedentemente annunciato che non avrebbe più accettato proposte per emoji di bandiere di qualsiasi categoria (almeno per ora).

Con la raccomandazione formale di Emoji 16.0 di queste ore, ci sono ora un totale di 3790 emoji consigliate da Unicode per i dispositivi digitali. Unicode 16.0 aggiunge 5.185 caratteri, per un totale di 154.998 caratteri, e le nuove aggiunte includono 7 nuovi script. Come probabilmente saprete e come si può intuire dai numeri, la maggior parte dei caratteri non sono emoji: la gran parte dei caratteri nello standard Unicode è infatti costituita da altri caratteri e simboli digitali.

Tutto questo non significa che avremo le nuove emoji tra le mani a breve. Ci vorrà ancora del tempo prima di questo, con tempistiche di rilascio variabili in base al dispositivo e al sistema operativo: si dovrebbe partire verso la fine del 2024, con la maggior parte degli aggiornamenti previsti nella prima metà del 2025. Basandoci sui precedenti, potremmo iniziare a vederle durante l’autunno, ma prima dell’anno nuovo non dovrebbero comparire all’interno di WhatsApp o delle varie piattaforme e app Google, Apple e così via.

Vi piacciono le nuove emoji? Qual è la vostra preferita?