Per celebrare il World Emoji Day il team di Google ha deciso di condividere alcune novità dedicate agli appassionati delle faccine, sempre più parte integrante dei tanti servizi che usiamo nella vita di tutti i giorni, dalla messaggistica ai social network.

E così con un post sul blog ufficiale il colosso di Mountain View ha annunciato che, a distanza di quattro anni dal lancio di Emoji Kitchen, questa interessante soluzione può contare ora su oltre 100.000 creazioni (o drawings).

Google festeggia il World Emoji Day

Sempre a proposito di Emoji Kitchen, questo strumento viene integrato nella barra di ricerca: gli utenti vedranno un pop-up con due schede, una prima che consente di combinare due faccine individuali a propria scelta e una seconda per fare “esperimenti”, in quanto permette di selezionare una singola emoji e vedere come si combinerebbe con qualsiasi altra.

Inoltre, tra qualche settimana gli utenti potranno contare su un nuovo Emoji Kitchen Effect su YouTube Shorts: mentre si registra un video basterà inclinare la testa prima da un lato e poi dall’altro per unire due faccine e crearne una tutta nuova.

E a proposito di novità, in seguito al rilascio di Unicode 16.0 vi saranno sette nuove aggiunte (sul Web da settembre mentre su Android da marzo 2025): un’impronta digitale, un albero senza foglie, un’arpa, una macchia, una faccia con le borse sotto gli occhi, una pala e un ortaggio.

Il team di Google ricorda che gli utenti possono sfruttare le emoji anche per personalizzare i propri elenchi di Google Maps, in modo che i luoghi salvati vengano identificati con una determinata faccina sulla mappa.

Infine, gli utenti Google Pixel possono sfruttare Emoji Workshop per scegliere fino a 14 faccine per decorare lo sfondo dello smartphone oppure propendere per un assortimento casuale di emoji (in entrambi i casi è possibile modificare il modo in cui appaiono).

Se desiderate saperne di più, vi invitiamo a visitare il blog ufficiale di Google.