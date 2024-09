Molti fan del colosso coreano attendono con ansia la presentazione dei prossimi tablet di fascia alta dell’azienda, i futuri Samsung Galaxy Tab S10 sono già stati protagonisti di diverse indiscrezioni, abbiamo visto per esempio alcuni render che ci svelavano il design del presunto Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, così come abbiamo visto alcune indiscrezioni secondo le quali l’azienda rinuncerà al modello base della gamma quest’anno, seguite da alcune conferme in tal senso.

Quest’oggi, grazie ai colleghi di winfuture, scopriamo una possibile futura novità per le tastiere Bluetooth dell’azienda, spesso utilizzate proprio in accoppiata con i tablet premium della società; Samsung sembra fortemente intenzionata a puntare sempre più sull’intelligenza artificiale Galaxy AI, scopriamo come.

Le tastiere dei prossimi Galaxy Tab S10 potrebbero avere un tasto dedicato a Galaxy AI

È il periodo dell’intelligenza artificiale, tutti i principali attori del mercato tecnologico fanno a gare per presentare e implementare nei propri prodotti e servizi tutta una serie di funzionalità mosse da questo strumento, Samsung non è da meno e, già da qualche tempo, ha lanciato una serie di nuove funzioni dietro il nome Galaxy AI.

Anche il colosso coreano dunque, come i principali concorrenti, punta molto sull’implementazione dell’intelligenza artificiale e, stando a quanto recentemente condiviso, sembra che possa fare un passo in più con l’arrivo dei prossimi tablet premium della famiglia Galaxy Tab S10.

Come molti di voi sicuramente già sanno, Samsung commercializza tastiere Bluetooth per DeX , Windows e Mac, insieme a Keyboard Cover per rendere i tablet di fascia alta simili a dei laptop; secondo quanto condiviso dai colleghi menzionati in apertura, sembra che le tastiere dei prossimi Galaxy Tab S10 possano vantare un nuovo tasto Galaxy AI.

Le immagini che potete vedere qui sopra non rappresentano necessariamente quello che potrebbe essere l’aspetto del nuovo tasto, si tratta infatti di semplici mockup il cui scopo è darci un’idea di come potrebbe cambiare l’aspetto delle tastiere Samsung; per quanto non ci siano informazioni certe al momento, il nuovo tasto Galaxy AI potrebbe trovarsi tra la barra spaziatrice e il tasto Alt destro.

Al contempo non è chiaro quello che potrebbe essere il funzionamento del tasto in questione, l’azienda potrebbe decidere di dotarlo di una singola funzione preimpostata, oppure potrebbe lasciare agli utenti il compito di decidere a quale funzione associarlo. È inoltre lecito presumere come l’introduzione di un nuovo tasto nel layout corrente comporti l’eliminazione di un altra chiave dalla tastiera, se i mockup visti poco sopra rispecchiassero la realtà l’azienda potrebbe eliminare l’attuale tasto “Lang”, utilizzato per il passaggio tra diverse lingue di input; se così fosse, gli utenti potrebbero rinunciare ad un tasto facilmente rimpiazzabile (magari con una combinazione di altri tasti, un po’ come accade su Windows con il comando Win + barra spaziatrice) in favore di una più profonda integrazione con l’intelligenza artificiale Galaxy AI.

Non ci resta che attendere la presentazione dei prossimi Samsung Galaxy Tab S10, o ulteriori indiscrezioni in merito, per saperne di più.