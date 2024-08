Fino ad oggi l’intelligenza artificiale di Samsung, Galaxy AI, è risultata ad appannaggio dei dispositivi top di gamma più recenti della compagnia come Samsung Galaxy S24 o i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Flip Fold6. Sembra però che proprio a tal proposito potrebbe esserci un grande cambio di rotta, dal momento che diverse fonti attendibili riporterebbero lo sbarco dell’intelligenza artificiale anche sugli smartphone della serie Galaxy A di Samsung, che rappresentano dunque il segmento di fascia medio-bassa: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ecco i modelli di Galaxy A che dovrebbero essere supportati dalla Galaxy AI

Secondo le fonti, i primi modelli appartenenti alla Serie A che beneficeranno dell’arrivo di Galaxy AI saranno rispettivamente Galaxy A35 5G e Galaxy A55 5G, già usciti nel corso di quest’anno. Nel caso di Galaxy A35, lo smartphone monta il processore Exynos 1380, già visto precedentemente su Galaxy A54 5G, ma non siamo certi che quest’ultimo riceverà il supporto a Galaxy AI. Samsung potrebbe dunque scegliere di limitare il supporto esclusivamente ai modelli appartenenti alla Serie A usciti nel 2024 o nel corso degli anni successivi.

Non conosciamo al momento una data d’uscita precisa per l’arrivo di Galaxy AI sulla Serie A, ma le fonti sopracitate sono concordi nel sostenere che avverrà in concomitanza con il rilascio dell’aggiornamento One UI 6.1.1, previsto entro il mese prossimo.

È bene però precisare che non tutte le funzionalità di Galaxy AI attualmente presenti sui dispositivi top di gamma raggiungeranno la Serie A, nonostante anche in questo caso non conosciamo ulteriori dettagli più precisi in merito alla scelta da parte della compagnia.

Chiaramente si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare un riscontro e una conferma ufficiale da parte della compagnia coreana. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.