Abbiamo già avuto modo di parlare della prossima famiglia di tablet di fascia alta del colosso coreano, sul finire dello scorso mese infatti abbiamo visto insieme alcuni render che ci svelavano il design del presunto Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, mentre di recente abbiamo visto alcune indiscrezioni secondo le quali l’azienda rinuncerà al modello base della gamma quest’anno.

Oggi diamo un’occhiata ad alcune conferme proprio riguardanti la scelta dell’azienda di lanciare esclusivamente due modelli della serie Galaxy Tab S10, quello Plus e quello Ultra.

Nuove prove a sostegno della mancanza di un modello base nella serie Galaxy Tab S10

Avevamo già intravisto come il colosso coreano sembri aver modificato la propria strategia per quel che riguarda la prossima serie di tablet Galaxy Tab S10, sembra infatti che l’azienda abbia intenzione di abbandonare il modello base della gamma, lanciando a conti fatti sul mercato solo le varianti Plus e Ultra.

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra sono state condivise dai colleghi di gizmochina e ci mostrano i codici modello di Samsung Galaxy Tab S10 Plus e del modello Ultra; entrambi i dispositivi hanno 3 diversi numeri di modello, indicativi di differenti mercati di commercializzazione e si riferiscono alle varianti LTE: SM-X826B, SM-X826N, SM-X828U sono i numeri modello di Galaxy Tab S10 Plus, mentre SM-X926B, SM-X926C e SM-X926N quelli di Galaxy Tab S10 Ultra.

Oltre a ciò, come potete notare, sono stati individuati anche i codici modello delle versioni con connettività Wi-Fi nei server Samsung OTA: né il database IMEI né i server dell’azienda menzionano un Samsung Galaxy Tab S10 base, mentre i due modelli già citati hanno anche ricevuto più di sette versioni di test della One UI.

Si tratta quindi di un’ulteriore conferma di quanto già trapelato in precedenza, Samsung sembra realmente intenzionata ad abbandonare il modello base nella prossima famiglia di tablet di punta, ma per quale motivo? Difficile rispondere con certezza, sicuramente potrebbero aver giocato un ruolo fondamentale le scarse vendite del modello base dell’attuale generazione, che si differenzia dal modello Plus sostanzialmente solo per la dimensione del display; oltre a ciò potrebbe aver influito anche la scelta di Apple di lanciare due modelli di iPad Pro.

Per il momento non ci sono informazioni aggiuntive sulle presunte specifiche tecniche dei due dispositivi, secondo quanto trapelato in precedenza sappiamo che Galaxy Tab S10 Plus e la versione Ultra dovrebbero essere mossi dal chipset MediaTek Dimensity 9300, accompagnato da tagli di memoria RAM da 12 GB o 16 GB per il fratello maggiore e 12 GB per quello minore. Per quel che concerne l’archiviazione interna il primo modello dovrebbe essere commercializzato con 256 GB o 512 GB di storage, mentre la versione Ultra dovrebbe beneficiare di tagli da 512 GB e 1 TB.

Non ci sono al momento informazioni circa le tempistiche di presentazione e di commercializzazione, ma potrebbe non mancare poi molto prima che Samsung decida di fornire informazioni ufficiali al riguardo; non ci resta che attendere per saperne di più.