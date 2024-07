All’inizio di quest’anno Samsung ha fatto il suo ingresso in grande stile nel settore dell’intelligenza artificiale lanciando la suite Galaxy AI con gli smartphone della serie Samsung Galaxy S24.

Nei mesi successivi il colosso coreano ha portato queste funzionalità su alcuni modelli meno recenti e all’inizio di questo mese ha lanciato i Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 con nuove funzioni, che saranno implementate anche su altri device dell’azienda.

Chi riceverà le nuove funzioni Samsung Galaxy AI

Stando a quanto è possibile apprendere da un post pubblicato sul forum ufficiale coreano di Samsung, le funzioni Auto Zoom (riconosce i soggetti e automaticamente sistema lo zoom) e Flex Camcorder (consente di aprire lo smartphone a 90° e usarlo come una videocamera), rilasciate con Samsung Galaxy Z Flip6, verranno implementate su Samsung Galaxy Flip5.

La funzione Instant Slowmo (consente agli utenti di convertire ogni video in un filmato slow motion) sarà implemetata nei Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 e Galaxy Tab S9 mentre Portrait Studio (consente agli utenti di modificare le proprie foto in modo stilizzato) sarà rilasciata per i Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S9.

Ed ancora, Sketch To Image (consente agli utenti di convertire degli schizzi in disegni) e Live Effect (aggiunge alle immagini fisse un senso di profondità e di movimento) dovrebbero essere rilasciate per i Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S9.

Infine, Motion Clipper (aiuta gli utenti a creare GIF usando immagini in movimento) sbarcherà su vari modelli, così come Overlay Translation (mostra sull’immagine originale il testo tradotto) mentre sulle serie Galaxy S23 e Galaxy S24 sarà implementata Expert RAW.