Pur essendo focalizzata sugli smartphone, Samsung di tanto in tanto lancia anche dei tablet Android e tra quelli in arrivo uno dei più interessanti è senza dubbio Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Già protagonista nelle ultime settimane di alcune anticipazioni, nelle scorse ore questo tablet è tornato sotto i riflettori, ciò grazie al popolare leaker Evan Blass (noto anche come evleaks), che su X ha condiviso un’immagine che ci mostra quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Una nuova presunta immagine di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Atteso lo scorso luglio insieme a Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra dovrebbe essere invece lanciato in autunno (probabilmente il prossimo mese).

Stando a quanto è possibile apprendere dall’immagine condivisa da Evan Blass, il nuovo tablet di punta del colosso coreano dovrebbe avere un notch nella parte superiore del display, così da fare spazio alla fotocamera frontale mentre la parte posteriore dovrebbe essere realizzata in materiale metallico, così come la precedente generazione.

Il comparto imaging principale dovrebbe essere formato da una doppia fotocamera e la posizione delle porte magnetiche per la tastiera e gli altri accessori sembra la medesima di quella già vista su Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, il che suggerisce che non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda le dimensioni, così come confermato dovrebbe essere il supporto S Pen (resta da capire se con uno slot integrato per il pennino).

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, Samsung potrebbe avere deciso di apportare un’importante modifica per quanto riguarda il processore, sostitunedo la “classica” CPU della serie Qualcomm Snapdragon 8 con un SoC di MediaTek (cosa che potrebbe fare storcere il naso a tanti utenti).

Non ci resta che altro da fare che attendere qualche settimana per la presentazione ufficiale.